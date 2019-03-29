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ສະຫະລັດ ຈັດການເຈລະຈາ ດ້ານການຄ້າ ແບບ ‘ສ້າງສັນ’ ກັບ ຈີນ ​ຢູ່ ປັກກິ່ງ

ຮອງນາຍົກຈີນ ທ່ານ ລິວ ເຮ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວັນ ມະນູຈິນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານສຕີບເວັນ ມະນູຈິນ ຜູ້ທີ່
​ກຳ​ລັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນຂະນະນີ້ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ ໃນວັນສຸກ ມື້ນີ້ ວ່າ
ທ່ານໄດ້ເຈລະຈາແບບ “ສ້າງສັນ” ກັບຮອງນາ​ຍົກຈີນ ທ່ານ ລິວ ເຮ.

ທ່ານມະນູຈິນ ໄດ້ຂຽນວ່າ “@USTradeRep ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສະຫຼຸບການເຈ
ລະຈາ ດ້ານການຄ້າ ທີ່ສ້າງສັນ ໃນປັກກິ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຕ້ອນ ຮັບຮອງ
ນາ​ຍົກຈີນ ທ່ານ ລິວ ເຮ ໃນການສືບຕໍ່ ການປຶກສາຫາລື ທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້. #USEmbassyChina”.

ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ອາດຈະຍຸຕິ ການເກັບພາສີຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງ
ທັງສອງ ປະເທດ ທີ່ໄດ້ວາງໃສ່ກັນແລະກັນ ໃນລະຫວ່າງ 8 ເດືອນຜ່ານມາ. ສະຫະລັດ
ໄດ້ເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຂອງຈີນ ມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈີນ ກໍ
ໄດ້ວາງມາດຕະການເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ໃນມູນຄ່າປະມານ
110 ຕື້ໂດລາ ເຊັ່ນກັນ.

ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່
ລວມທັງ ຍຸຕິການແຊກແຊງຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍທາງການ ການໃຫ້​ເງິນອຸດ
ໜຸນແກ່ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແລະການກ່າວຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການລັກຂະໂມຍ​ເອົາ
ເທັກໂນໂລຈີ ຂອງອາເມຣິກາ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ວ່າ
ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກັບຈີນ ແຕ່ທ່ານກ່າວ ຕື່ມວ່າ
“ຖ້າອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີເລີດ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຈະບໍ່ຕົກລົງຮັບ​ເອົາ.”

ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ແລຣີ ຄູດໂລ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ຖືກຈຳກັດໂດຍເວລາ ແລະອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍ ສັບປະດາ ຫຼື
ແມ່ນ ກະທັງຫຼາຍເດືອນກໍ​ເປັນ​ໄດ້.

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