ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃສ່ລູກສອນໄຟຂອງພວກກະບົດ ຮູຕີ ໃກ້ກັບປະເທດ ເຢເມນ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ສືບຕໍ່ຂົ່ມຂູ່ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ແລະ ອ່າວທະເລ ເອເດັນ.
ກອງບັນຊາການສູນກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີຕ່າງໆທີ່ແນເປົ້າໃສ່ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນສອງລູກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນທັງຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ສົງໄສວ່າເປັນພວກຮູຕີ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກຕູ້ສິນຄ້າໃນອ່າວທະເລເອເດັນ.
ອົງການປະຕິບັດການດ້ານການຄ້າທາງທະເລ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ (UKMTO) ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 170 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທ່າເຮືອເອເດັນ ຂອງ ເຢເມນ.
ອົງການ UKMTO ໄດ້ກ່າວວ່າລູກເຮືອແມ່ນປອດໄພ ແລະ ກຳປັ່ນແມ່ນໄດ້ຂັບໄປຫາທ່າເຮືອຕໍ່ໄປຂອງມັນ.
ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງທະເລຂອງອັງກິດຊື່ວ່າ Ambrey ໄດ້ລະບຸກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນກຳປັ່ນບັນທຸກຂົນສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າຕິດທຸງຊາດ ໄລບີເຣຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈຳນວນນຶ່ງຍ້ອນໄຟໄໝ້ຈາກການລະເບີດໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີນັ້ນ.
ກຸ່ມ ຮູຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີເພື່ອເປັນຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດ ກາຊາ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາຈົນກວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະຢຸດການປະຕິບັດການລົບໃນເຂດກາຊາ.
ການໂຈມຕີຕ່າງໆໄດ້ລົບກວນການຂົນສົ່ງໃນເສັ້ນທາງທະເລແດງ, ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງທາງລັດທີ່ສຳຄັນສຳລັບກຳປັ່ນຕ່າງໆ ທີ່ເດີນທາງໄປທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ. ຫຼາຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງການຄ້າໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງກຳປັ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍການໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ແພງກວ່າ ອ້ອມທະວີບອາຟຣິກາ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງຂອງການໂຈມຕີໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ.
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