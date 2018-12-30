ພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ອາດໄດ້ສຳພັດກັບໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນ
ຂະນະທີ່ປິ່ນປົວຄົນໄຂ້ໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ໄດ້ເດີນ
ທາງຮອດ ສະຫະລັດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ແລະ ຖືກກັກຕົວກວດໂຣກດັ່ງກ່າວໃນລັດ
ເນບຣັສກາ.
ແພດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການຂອງໄວຣັສ ອີໂບລາ ນັ້ນ, ຈະຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ສັງເກດການເຖິງສອງສັບປະດາ ຢູູ່ສູນການແພດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເນບຣັສກາ
ໃນເມືອງ ໂອມາຮາ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງໂຮງຮຽນການຢາ
ເນບຣັສກາ.
ຊື່ຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ສຳລັບເຫດຜົນສ່ວນຕົວ.
ອາການຕ່າງໆເຊັ່ນເປັນໄຂ້ ແລະ ເຈັບໜ້າທ້ອງອາດປະກົດຂຶ້ນມາສາມອາທິດ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ແຕະຕ້ອງກັບໄວຣັສທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້, ອີງຕາມສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມພະຍາດ
ແລະການປ້ອງກັນ.
ຖ້າອາການພັດທະນາຕົວຂຶ້ນ, ພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວຈະຖືກຍ້າຍໄປ
ໜ່ວຍຫ້ອງທົດລອງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສອງສາມແຫ່ງສຳລັບການ
ປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ການລະບາດຂອງໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນປະເທດ ຄອງໂກ ແມ່ນຮ້າຍແຮງເປັນອັນດັບ
ສອງເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ໄດ້ສັງຫານ 356 ຄົນ ຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອ 585 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່
ມັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ.
ສູນການຢາ ເນບຣັສກາ, ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອຂ່າຍຂອງໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ຄລີນິກ ແລະ ມາຫາ
ວິທະຍາໄລປິ່ນປົວສຸຂະພາບທັງຫຼາຍ, ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມສະຖາບັນການສຶກສາ ສູນ
ການແພດມະຫາວິທະຍາໄລ ເນບຣັສກາ, ແມ່ນຈຳນວນຜູ້ນຳໜ້າຂອງໂລກ ໃນການ
ປິ່ນປົວໂຣກອີໂບລາ, ເຊິ່ງຈະແຜ່ລາມຜ່ານການສຳພັດກັບນ້ຳຈາກຮ່າງກາຍມະນຸດ
ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ພ້ອມກັບອາຈຽນຢ່າງຮຸນແຮງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ
ເລືອດອອກ.
ສູນການຢາ ເນບຣັສກາ ໄດ້ເບິ່ງແຍງຄົນໄຂ້ທີ່ຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ 3 ຄົນໃນປີ 2014
ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມຄົນອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນ ທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບມັນໃນລະຫວ່າງການລະ
ບາດເມື່ອປີ 2013-2016 ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງແມ່ນຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
ໃນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມກັບການຢືນຢັນຫຼາຍກວ່າ 28,000 ກໍລະນີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ