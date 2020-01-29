ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ວູຫານ ນັ້ນແຜ່ກະຈາຍ.
ໄວຣັສດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 5,974 ຄົນໃນ 18 ປະເທດເຈັບປ່ວຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນປະເທດ ຈີນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈີນ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດເພີ່ມເຕີມອີກ 26 ຄົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນທັງໝົດເປັນ 132 ຄົນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈີນ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄວຣັສດັ່ງກ່າວສາມາດແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນໄຂ້ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການຂອງໂຣກ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ຍອມທຳການຕັດສິນແບບນັ້ນເທື່ອ.
ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຣກ ຫຼື (CDC) ທ່ານ ໂຣເບີດ ເຣດຟີລ (Robert Redfield) ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “CDC ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເພື່ອທົບທວນຂໍ້ມູນນັ້ນເທື່ອ. ຈີນ ເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ຈະສາມາດທົບທວນ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້.”
ທ່ານ ແອນໂທນີ ໂຟຈີ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ແລະ ໂຣກຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າຄົນໄຂ້ແຜ່ກະຈາຍໄວຣັສໂດຍບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການ, ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເຮັດຂັ້ນຕອນກວດການທີ່ແຕກຕ່າງ.
ທ່ານ ໂຟຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນໄຂ້ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການແຜ່ເຊື້ອໂຣກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດຂອງໄວຣັສທີ່ເກີດມາຈາກການຫາຍໃຈທຸກຊະນິດ, ການສົ່ງຕໍ່ໂຣກໂດຍບໍ່ສະແດງອາການຂອງໂຣກ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເປັນຕົວກະຕຸ້ນຂອງການແຜ່ລະບາດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ກວດພົບຫ້າກໍລະນີຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຈາກຄົນຫາຄົນເທື່ອ. ທ່ານ ເຣດຟີລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຕ່ຳ, ແຕ່ທ່ານຄາດວ່າກໍລະນີເພີ່ມເຕີມແມ່ນກຳລັງມາ.