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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ສະ​ຫະ​ລັດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຮ່ວມ​ມື ກ່ຽວ​ກັບ ໄວ​ຣັ​ສ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ ໂຣກ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ເຣດ​ຟິ​ລ ເດີ​ນ​ທາງ​ຮ​ອດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ. ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ, ນ​ະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 24 ມັງ​ກອນ, 2020.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເມືອງ ວູ​ຫານ ນັ້ນແຜ່​ກະ​ຈາຍ.

ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 5,974 ຄົນ​ໃນ 18 ປະ​ເທດ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຈີນ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອີກ 26 ຄົນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ 132 ຄົນ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ ຈີນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາດ​ແຜ່​ເຊື້ອ​ຈາກ​ຄົນ​ໄຂ້ ​ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງອ​າ​ການ​ຂອງ​ໂຣກ. ແຕ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້າ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່ຍອມ​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ແບບ​ນັ້ນ​ເທື່ອ.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຣກ ຫຼື (CDC) ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ເຣດ​ຟີ​ລ (Robert Redfield) ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່​າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ “CDC ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນ​ເທື່ອ. ຈີນ ເຊື່ອ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ທົບ​ທວນ ແລະ ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້.”

ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ໂຟ​ຈີ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໂຣກ​ພູມ​ແພ້ ແລະ ໂຣກ​ຕິດ​ຕໍ່​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຖ້າ​ຄົນ​ໄຂ້​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂດຍບໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອາ​ການ, ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຮັດ​ຂັ້ນຕອນກວດ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ.

ທ່ານ ໂຟ​ຈີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄົນ​ໄຂ້​ທີ່ບໍ່​ສະ​ແດງ​ອາ​ການ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ຕໍ່​ການ​ແຜ່​ເຊື້ອ​ໂຣກ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ, ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໂຣກ​ໂດຍບໍ່​ສະ​ແດງອ​າ​ການ​ຂອງ​ໂຣກ ແມ່ນບໍ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ຫ້າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຢູ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຈາກ​ຄົນ​ຫາ​ຄົນ​ເທື່ອ. ທ່ານ ເຣ​ດ​ຟີ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ຕ່ຳ, ແຕ່​ທ່ານ​ຄາດ​ວ່າກໍ​ລະ​ນີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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