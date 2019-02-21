ກຸ່ມຊາວຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າໂຕເອງດີເລີດທີ່ຊື່ວ່າ Identity Evropa ໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນສາຂາຂອງຕົນຂຶ້ນ ຫລາຍກວ່າສອງເທົ່າ.
ອົງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນາຊີໃໝ່ Atomwaffen Division ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຈາກ 1 ສາຂາຂຶ້ນເປັນ 27 ສາຂາ.
ກຸ່ມຊາວຜິວຂາວຫົວຊາດນິຍົມ ແລະເວັບໄຊທ໌ ທີ່ຊື່ວ່າ The Right Stuff ທີ່ເຜີຍແຜ່ສຽງອັດໄວ້ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນມີ 34 ສາຂາແລ້ວ.
ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງຕ່າງໆ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໃນປີ 2018 ແມ່ນເປັນປີທີ່ມີການ
ຂະຫຍາຍໂຕດີຍ້ອນວ່າມີການຖີບຕົວສູງຂຶ້ນຂອງບັນດາກຸ່ມຫົວຊາດນິຍົມຂອງຄົນຜິວ
ດຳແລະຜິວຂາວທີ່ໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນພົນຂອງຕົນຂຶ້ນໃຫ້ສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການ, ອີງ
ຕາມການລາຍງານ ຂອງສູນກາງກົດໝາຍຂອງຄົນທຸກໃນເຂດພາກໃຕ້ ຫລື Southern Poverty Law Center (SPLC) ທີ່ເປີດ ເຜີຍອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້.
ອົງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລັດອາລາບາມາ ໄດ້ບັນທຶກວ່າ ມີກຸ່ມຂອງພວກຄົນທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 1,020 ກຸ່ມໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 7 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017. ການບັນທຶກໃນຄັ້ງກ່ອນໂດຍສູນກາງ SPLC ໃນປີ 2011 ແມ່ນມີ 1,018 ກຸ່ມ ທ່າມກາງການສະທ້ອນກັບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານບາຣັກໂອບາມາ, ຜູ້ນຳປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ເປັນຊາວ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກພັກດັນໂດຍການເພີ້ມ ຂຶ້ນຂອງກຸ່ມຫົວຊາດນິຍົມຜິວດຳ ແລະຜິວຂາວ, ອີງຕາມສູນກາງ SPLC. ຈຳນວນຂອງກຸ່ມພວກຫົວຊາດນິຍົມຜິວຂາວ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຈາກ 100 ຫາ 148 ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຂອງກຸ່ມຫົວຊາດນິຍົມຜິວດຳ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ, ຕໍ່ຕ້ານພວກຮັກຮ່ວມເພດ ແລະຕ້ານຄົນຜິວຂາວ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 233 ເປັນ 264 ກຸ່ມ.
ສູນກາງ SPLC ໃຫ້ຄຳນິຍາມກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງວ່າ “ເປັນອົງການນຶ່ງທີ່, ໂດຍອີງຕາມຄຳຖະແຫງການຢ່າງເປັນທາງການ ຫລືຫລັກການ, ຄຳຖະແຫລງ ຂອງຜູ້ນຳ, ຫລືການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມເຊື່ອ ຫລືການປະຕິບັດທີ່ແນ່ໃສ່ໂຈມຕີ ຫລືໃສ່ຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນຊົນຊັ້ນນຶ່ງ, ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິ ແມ່ນຍ້ອນຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນ."
ຈຳນວນຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມານີ້, ອີງຕາມສູນກາງ SPLC, ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນປະມານ 30 ເປີເຊັນທີ່ຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງດຽວກັນກັບການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານທຣຳ. ການເພີ້ມຂຶ້ນດ່ງກ່າວແມ່ນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີການຫລຸດລົງມາເປັນເວລາ 3 ປີ ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ.
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