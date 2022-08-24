ອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2022

ອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນລະດັບນຶ່ງ ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2022 ຫຼັງຈາກທີ່ມີການເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນໂຕເລກສອງເທົ່າໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຕໍາຫຼວດ ທີ່ຮີບໂຮມໂດຍສູນກາງສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງແລະລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮີບໂຮມມາຈາກກົມຕໍາຫຼວດຂອງ 15 ໂຕເມືອງໃຫຍ່ ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 5 ເປີເຊັນໃນເຫດການທີ່ມີທ່າອ່ຽງ ໄປທາງໃດທາງນຶ່ງຈົນເຖິງປີນີ້, ອີງຕາມລາຍງານໃໝ່ຈາກສູນກາງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ ໃນເມືອງແຊນ ເບີນາດີໂນ. ໃນຈໍານວນ 15 ເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນລວມກັນເປັນ 25 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ.
ໂດຍການສົມທຽບແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກ 52 ເມືອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ລວບລວມໂດຍສູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບ 30 ເປີເຊັນໃນປີ 2021, ອີງຕາມການລາຍງານທີ່ກ່າວມາ.
ອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໂດຍອົງການ FBI ວ່າເປັນ “ການກະທໍາຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ມີແຮງຈູງໃຈຕໍ່ຕ້ານບຸກຄົນ ຫຼື ຊັບສິນໃນບາງສ່ວນ ຫຼືທັງໝົດ ເຊິ່ງຜູ້ກະທໍາຜິດມີຄວາມຄວາມຄິດຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ຄວາມພິການ, ຄວາມນິຍົມທາງເພດ, ຊົນເຜົ່າ, ເພດ ຫຼື ເອກະ ລັກທາງເພດ.”
ອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປັດໄຈຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຄົນເອເຊຍໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປຈົນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຄົນຜິວດໍາ ໃນການສະແດງທ່າທີຕໍ່ການປະທ້ວງເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວອາເມຣິກາໃນປີ 2020 ລຸນຫຼັງທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້າວຈອຣຈ໌ ຟລອຍ (George Floyd) ເສຍຊີວິດລົງໃນລະຫວ່າງການຈັບໂຕລາວ.
ຖ້າການເພີ້ມຂຶ້ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈົນເຖິງປີນີ້, ອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງກໍຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນປີທີ 4 ຕິດຕໍ່ກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານໄບຣອັນ ເລວິນ (Brian Levin), ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງສູນກາງສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງ ແລະລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ເຫດການຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງປີດຽວ, ມັນມີທິດທາງໄປໃນຫຼາຍປີລວມກັນ.”