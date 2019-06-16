ຊາວ ອາເມຣິກາກາງ ຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ລຽນແຖວເພື່ອຮັບເອົາເອກະສານ ຢູ່ຫ້ອງການຂໍ
ລີ້ໄພໃນພາກໃຕ້ຂອງ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍົກເລີກແຜນການທີ່ຈະ
ໄປ ສະຫະລັດ ແລະ ຢູ່ ເມັກຊິໂກ ຖ້າປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ຍັງເຂັ້ມງວດກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕໍ່ໄປ.
ເມັກຊິໂກ ແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຕິດ
ກັບປະເທດ ກົວເຕມາລາ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ຫຼັງຈາກ
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີລົງໂທດ ຕໍ່ສິນຄ້າ ເມັກຊິໂກ ຖ້າລັດຖະບານດັ່ງ
ກ່າວບໍ່ກີດກັ້ນຂະບວນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈາກການເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ.
ພາຍໃຕ້ການກົດດັນຈາກ ວໍຊິງຕັນ, ເມັກຊິໂກ ຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂຄງການ
ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານລໍຖ້າຢູ່ໃນ
ເມັກຊິໂກ ສຳລັບຜົນຂອງການກ່າວຫ້າງຂໍລີ້ໄພໃນ ສະຫະລັດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະຫະ
ລັດ ໄດ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍການສົ່ງຕົວຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບຄືນ ເມັກຊິໂກ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າເມັກຊິໂກ ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງພາຍ
ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດນີ້, ເຂົາເຈົ້າຈະກາຍເປັນ “ປະເທດຄຸ້ມຄອງແຫ່ງທີ່ສາມ” ບ່ອນ
ທີ່ຜູ້ຂໍລີ້ໄພສາມາດທີ່ຈະຂໍອາໄສຢູ່ແທນທີ່ຈະແມ່ນ ສະຫະລັດ.
ໃນລັດ ຈີອາປາສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ເມັກຊິໂກ ນັ້ນ, ຫ້ອງການອົບພະຍົບ COMAR
ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ ຕາປາຈູລາ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບຜູ້ຂໍລີ້ໄພທີ່ມີຈຳ
ນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນແມ່ນນຶ່ງໃນຫ້ອງການພຽງສາມແຫ່ງ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ປະ
ຊາຊົນທີ່ລຽນແຖວລໍຖ້າຢູ່ຫ້ອງການ COMAR ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຮັບເອົາໂອ
ກາດຢູ່ໃນ ເມັກຊິໂກ ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກດຽວທີ່ຈະຖືກເດີນທາງກັບເຂດ ອາເມຣິ
ກາກາງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ.
ຫຼາຍພັນຄອບຄົວໄດ້ຫຼົບໜີຈາກປະເທດ ຮອນດູຣັສ, ແອລ ຊາລວາດໍ ແລະ ກົວເຕມາ
ລາ ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍອາຊະຍາກຳ ໃນປີທີ່ຜານມາ, ເດີນທາງຜ່ານ ເມັກຊິ
ໂກ ເຂົ້າສູ່ ສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ