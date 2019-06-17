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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄຍ​ຮໍ​​ມູ​ສ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອ​ມ​ພຽວ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນຈະ “ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ເສ​ລີ​ພາບ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ” ສຳລັບການ​ຂົນ​ສົ່ງ​
ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ຮໍມຸສ ຜ່ານ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫຼື​ການ​ແຊກ​ແຊ​ງ​ທາງ​ທະ​ຫານ
ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ອັນທີ່​ວ່າ “ບໍ່​ຜິດ​ພາດ” ທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ໃສ່​ກໍ່າ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ
​ນໍ້​າ​ມັນ​ສອງ​ລໍ​າ ທີ່​ລ່ອງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງແຄບນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ຕໍ່ໂທລະ​ພາບ​ Fox
News Sunday ວ່າ “ນີ້ແມ່ນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ
ໃສ່​ກໍ່າ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ເພື່ອ​ເສ​ລີ​ພາບ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ ດ້ວຍ​ຄວາມຕັ້ງ​ໃຈ ​ທີ່ແຈ້ງ​ຂາວ
ທີ່ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການ​ເດີນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ” ດັ່ງກ່າວ.

ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດທ່ານນີ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່ຢາກເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ເຕ
​ຫະ​ຣ່ານ ແຕ່​ຕົນ​ຈະ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຈຸດຊ່ອງ​ແຄບ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ແລະ​
ອ່າວ​ໂອ​ມານ ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ຮ່າງຄົດງໍ ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ ບ່ອນ​ທີ່​ສາ​ມ​ສ່ວນນ້ຳ​ມັນຂອງ​ໂລກ
ສົ່ງ​ຜ່ານ.

“ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ບົດ​ບາດ​ທັງ​ໝົດ ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງການ​ທູດ ແລະ​ອັນໃດກໍຕາມ” ດັ່ງທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ໂ​ທ​ລະ​ພາບ
Fox ນັ້ນ. ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ລາຍ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາໂທ​ລະ​ພາບວັນ​ອາ​ທິດ ທີ່
CBS News’ Face the Nation ວ່າ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ທາງ​ທະ​ຫານ ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ
​ ຖ້າ​ຫ​າກ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ວ່າ​ຕົນ​ຕ້ອງຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ
​ໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ປັ່ນ​ນໍເວ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ຍີ່​ປຸ່ນ ລຳ​ນຶ່ງທີ່​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງ​ບັນ​ທຸກ
ສານ​ເຄ​ມີ.

ຮູບ​ພາບ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ເຫັນ​ກຳ​ປັ່ນ Kokuka Courageous ຖືກ​ລະ​ເບີດ ຢູ່​ອ່າວ​ໂອ​ມານ ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.
ຮູບ​ພາບ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ເຫັນ​ກຳ​ປັ່ນ Kokuka Courageous ຖືກ​ລະ​ເບີດ ຢູ່​ອ່າວ​ໂອ​ມານ ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານໃນ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ Kokura Coura-
geous ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ບິນ​ມາ​ຫາ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ກຳ​ປັ່​ນ​ລຳ
ນັ້ນໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ລະ​ເບີດ​ທີ່ຫ້າງໄວ້ ແລະ​ລູກ​ຈະ​ຫຼວດຕໍປີໂດ. ແຕ່​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​
ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຜິຍ​ແພ່​ວີ​ດີ​ໂອ ​ທີ່​ເຫັນມົວໆ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອັນ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ເຮືອຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່​ໄດ້ໄປເກັບ​ກູ້​ເອົາລະ​ເບີດ​ທີ່​
ບໍ່ໄດ້​ແຕກ​ອອກ​ຈາກ​ຂ້າງ​ກຳ​ປັ່ນລຳນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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