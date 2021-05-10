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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານ ກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ບໍລິສັດທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນ ຊັ້ນນຳຂອງ ສຫລ ພາຍຫຼັງ ຖືກໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ

ຖັງດກັບນໍາມັນຢູ່ທີ່ Linden Junction Tank Farm ຂອງບໍລິສັດ Colonial Pipeline ໃນເມືອງ Woodbridge, ລັດ New Jersey (ພາບສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Colonial Pipeline)

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບບໍລິສັດໂຄໂລ-ນຽລໄພພ໌ໄລນ໌ (Colonial Pipeline) ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊັ້ນນຳຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຟື້ນຕົວຄືນຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດຊຶ່ງເປັນການຮຽກຄ່າໄຖ່ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດປິດເຄືອຂ່າຍສະໜອງເຊື້ອໄຟທີ່ສຳຄັນໃຫ້ບັນດາລັດ ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະ ເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ການໂຈມຕີແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາການປະຕິບັດງານການຮຽກຄ່າໄຖ່ທາງດິຈິຕອລ ທີ່ເປັນການລົບກວນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານມາ ແລະໄດ້ກະຕຸ້ນການຮຽກຮ້ອງຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມຣິກາ ໃຫ້ຮັດແໜ້ນການປົກປ້ອງແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ພວກແຮັກເກີທໍາລາຍ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ, ທ່ານນາງ ກີນາ ເຣມມອນໂດ (Gina Raimondo) ກ່າວວ່າວໍຊິງຕັນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຖືກລົບກວນຂອງການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິ ສັດໂຄໂລນຽລໃຫ້ຟື້ນຟູເຄືອຂ່າຍທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນຂອງຕົນທີ່ຍາວຫຼາຍກວ່າ 5,500 ໄມ (8,850 ກມ) ຈາກລັດເທັກຊັສ ຫານິວເຈີຊີຄືນໃໝ່ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ທ່ານນາງເຣມມອນໂດ (Raimondo) ກ່າວໃນລາຍການ CBS 'Face the Nation' ຂອງອົງການຂ່າວ CBS ວ່າ "ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກຄົນໃນເວລານີ້". "ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບໍລິສັດ, ລັດ ແລະເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກັບມາປະຕິບັດງານເປັນປົກກະຕິໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການສະໜອງນໍ້າມັນ."

ບໍລິສັດໂຄໂລນຽລ (Colonial) ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ວ່າຕົນ "ກໍາລັງສືບຕໍ່ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການຢຸດສະງັກບໍລິການຊົ່ວຄາວນີ້" ແລະດຳເນີນການເພື່ອຟື້ນຟູການບໍລິການ. ທ່ານນາງ ເຣມມອນໂດ (Raimondo) ແລະບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນສຳລັບວັນທີເລີ່ມບໍລິການແລະບໍລິສັດບໍລິສັດໂຄໂລນຽລ (Colonial) ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມອີກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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