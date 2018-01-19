ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດກໍາລັງຊົມເຊີຍສັນລະເສີນບັນດາສະມາຊິກ
ລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການກວດກາຕິດຕາມ ທີ່ມີການຖົກຖຽງ
ກັນ ແລະຖືກຕໍາໜິຢ່າງໜັກຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ອ້າງ
ເຫດຜົນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງຕໍ່ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງທໍາມະດາ.
ສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 65 ຕໍ່ 34 ເພື່ອ
ຕໍ່ອາຍຸໝວດ 702 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງການສືບລັບຕ່າງ
ປະເທດຕື່ມ ອີກເປັນເວລາ 6 ປີ.
ສ່ວນສະມາຊິກສະພາຕໍ່າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນອາທິດ
ແລ້ວນີ້. ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະເຊັນຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ
ເພື່ອໃຫ້ມັນກາຍເປັນກົດໝາຍໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ໝວດ 702 ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ດັກຟັງການສື່ສານ ທາງ
ອີເລັກໂທຣນິກ ແລະທາງດີຈີຕອລຂອງຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງລວມມີການສື່ສານທີ່ສົ່ງຜ່ານ
ບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Facebook, Google, ແລະ Verizon ເພື່ອເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນຂອງ
ຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການສືບລັບນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ
ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ສາຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສຸດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະຫະລັດຫລີກເວັ້ນ
ຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກໍຕາມລ່າ ເພື່ອສັງຫານທ້າວຮາຈີ ອີມຳ
(Haji Imam) ທີ່ເປັນຜູ້ບັງຄັບ ບັນຊາການໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ
ໄດ້ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2016.
ທ່ານ ແດນ ໂຄສທສ໌ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນຶ່ງ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ອອກພາຍຫລັງມີການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນສະພາສູງໃນວັນພະຫັດ
ມື້ວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຕໍ່ອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນລັດ
ຖະສະພາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກ
ເຮົາກາຍເປັນບູລິມະສິດອັນສູງ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງອີກ ທ່ານແຈຟ ແຊັສເຊິນສ໌ (Jeff Sessions) ໄດ້ຍົກ
ຍ້ອງໂຄງການນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ການທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນ
ຄວາມລັບຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະການທັບມ້າງ
ແຜນການທີ່ອາດທໍາຮ້າຍຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະພາຍໃນປະເທດໄດ້ນັ້ນ
ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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