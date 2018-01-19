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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ ສຫລ ຊົມເຊີຍ ການຕໍ່ອາຍຸກົດໝາຍ ກວດກາ ການ​ສືບ​ລັບ​ ຕ່າງປະ​ເທດ

ພາບຢູ່ໃນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີໜ່ວຍນຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກາ logo ຂອງອົງການອົງການ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ຫລື NSA.

ພວກ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ກໍາລັງຊົມ​ເຊີຍສັນລະ​ເສີນ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​
ລັດ​ຖະສະ​ພາ ຊຶ່ງໃນ​ທີ່​ສຸດ ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ກວດກາຕິດຕາມ ​ທີ່​ມີ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ
ກັນ ​ແລະ​ຖືກຕໍາໜິ​ຢ່າງໜັກຈາກ​ພວກສະໜັບສະໜຸນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວທີ່​ອ້າງ
​ເຫດຜົນ​ວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ​ບໍ່ໃຫ້ການ​ປົກ​ປ້ອງຕໍ່ສິດ​ທິຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທໍາ​ມະ​ດາ.

ສະພາ​ສູງ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 65 ຕໍ່ 34 ​ເພື່ອ
​ຕໍ່ອາຍຸໝວດ 702 ຂອງກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງການ​ສືບ​ລັບ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດຕື່ມ ​ອີກເປັນເວລາ 6 ປີ.

ສ່ວນສະມາ​ຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອ​ຕໍ່ອາຍຸ​ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນ​ອາທິດ
​ແລ້ວນີ້. ຄາດ​ວ່າ ທ່ານ​ປະທານ​າ​ທິບໍດີດໍໂນລ ​ທຣໍາ ຈະ​ເຊັນ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ນິຕິ​ກໍາ​ດັ່ງກ່າວ
​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ກາຍ​ເປັນ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ວັນສຸກ​ມື້ນີ້.

ໝວດ 702 ​ແມ່ນ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ ດັກ​ຟັງ​ການ​ສື່ສານ ທາງ​
ອີເລັກ​ໂທຣນິກ ​ແລະ​ທາງ​ດີ​ຈີ​ຕອລຂອງຕ່າງປະ​ເທດ ຊຶ່ງລວມມີ​ການ​ສື່ສານ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜ່ານ
​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ Facebook, Google, ​ແລະ Verizon ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນຂອງ
ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ເວົ້າວ່າ ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ສໍາຄັນ​ຫລາຍ
ໂດຍ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ສຸດທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສະຫະລັດ​ຫລີກ​ເວັ້ນ
ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີກໍ່ການ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ກໍ​ຕາມລ່າ ເພື່ອສັງຫານ​ທ້າວຮາ​ຈີ ອີ​ມຳ
(Haji Imam) ທີ່​ເປັນຜູ້​ບັງຄັບ ບັນຊາ​ການໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມນັ້ນ
​ໄດ້​ ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ປີ 2016.

ທ່ານ ​ແດນ ​ໂຄສທສ໌ ຫົວໜ້າອົງການ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເວົ້າຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ
​ນຶ່ງ ທີ່​ນຳ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ພາຍ​ຫລັງ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ມື້ວານ​ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ​ຕໍ່​ອະດີດ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ລັດ
ຖະສະພາ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ
​ເຮົາກາຍ​ເປັນ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ອັນສູງ.”

ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງອີກ ທ່ານ​ແຈ​ຟ ​ແຊັສ​ເຊິ​ນສ໌ (Jeff Sessions) ​ໄດ້​ຍົກ
ຍ້ອງ​ໂຄງການນີ້​ ​ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ “ການ​ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາສືບຕໍ່​ເກັບ​ກໍາ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ
​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່ຢູ່ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ການທັບ​ມ້າງ
ແຜນການທີ່​ອາດ​ທໍາຮ້າຍຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນທີ່ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ພາຍໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ສໍາຄັນ​ຫລາຍ.”

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