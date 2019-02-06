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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ແຊກ​ແຊງ ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບໍ່​ມີ "ຜົນ​ກະ​ທົບ ທີ່​ສຳ​ຄັນ" ​ຕໍ່ ສະ​ຫະ​ລັດ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ເມືອງ ເຮັນ​ເດີ​ສັນ, ລັດ ເນ​ວາ​ດາ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ. 6 ພະ​ຈິກ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ປະ​ເມີນ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​
ການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາປີ 2018 ນັ້ນ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ
ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບການລົງຄະແນນ
ສຽງ, ແຕ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜູ້ປະຕິບັດການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີອິດທິພົນ ຕໍ່ຜົນທີ່
ອອກມາ ຂອງການເລືອກຕັ້ງຫຼືບໍ່.

ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ປິດ​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກະ​ຊວງ​ຮັກ​
ສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ “ພົບຫຼັກຖານ ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ວ່າ ມັນມີການປະ
ຕິບັດການໃດໆ ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງພື້ນຖານ ການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ພື້ນຖານ
ທາງການເມືອງ ແລະ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ຖືກໃຊ້ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ,
ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ລາຍ​ງານ​ຮ່ວມ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທີ່ຖືກ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ,
ໄດ້ຖືກກະກຽມຕາມດຳລັດຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຖືກເຊັນໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້
ປະກາດການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ເປັນພາວະສຸກ
ເສີນແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດການອອກມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຊາວຕ່າງຊາດ
ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການໂຈມຕີທາງ
ອິນເຕີແນັດ ຕໍ່ລະບົບການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ.

ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ຊັດ​ເຈນເທື່ອ ​ວ່າລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ໂດຍ​
ປະຊາຄົມສືບລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຫາ ອີຣ່ານ, ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃນການແຊກແຊງ
ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ຫຼື
ມາດຕະການລົງໂທດອື່ນໆຫຼືບໍ່.

ວີ​ໂອ​ເອ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂໍ​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​
ປອດໄພພາຍໃນ, ພ້ອມກັບທຳນຽບຂາວ. ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄຳຕອບເທື່ອ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ “ບໍ່​ສົ່ງມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​
ໂທດ ຫຼື ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳໃນອະນາຄົດ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ດັ່ງກ່າວເວົ້າ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ ຍັງ​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ​ຢູ່​, ການ​ຄົ້ນ​
ພົບຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຜັກດັນຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ ເພື່ອປົກປ້ອງການເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ພື້ນຖານທາງການເມືອງ ແລະ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ຈາກການແຊກແຊງ
ຂອງຕ່າງປະເທດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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