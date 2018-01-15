ລັດຖະບານ ສຫລ ມອບລົດ ໂຕ້ໂຍຕ້າ ໃໝ່ 15 ຄັນ ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ

ອີງຕາມຖະແຫລງການ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນວັນ
ສຸກ ທີ 12 ມັງກອນ 2018 ແມ່ນວ່າ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບີດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ມອບລົດໂຕໂຍຕ້າ ແລນຄຣູເຊີ ໃໝ່ ຈຳນວນ 15 ຄັນ ໃຫ້
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຫຼື UXO Lao ເຊິ່ງພິທີມອບໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າປະມານ 490,000 ໂດລາ ສະຫະລັດ
ໂດຍປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນເຄື່ອງມື 15 ຊຸດ ສຳລັບ ທີມເກັບກູ້ລະເບີດ 15 ທີມໃໝ່
ຂອງ UXO Lao ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. 15 ທີມເກັບກູ້ລະເບີດກຸ່ມໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າມາ ແລະ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງໄປປະຕິບັດງານ ໃນປີ 2017 ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນ
ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການ
ເກັບກູ້ລະເບີດ ອອກຈາກເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ
ລັດຖະບານລາວ ກັບ ປະຊາຊົນ ຂອງສປປ ລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ ສອງ
ທົດສະຫວັດມາແລ້ວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ
ຕື່ມອີກວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ UXO Lao ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຄວາມໝາຍ
ໝັ້ນ ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 90 ລ້ານໂດລາ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໃນໄລຍະ
ເວລາ 3 ປີ ນັ້ນ ແລະເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແຫ່ງຊາດ
ນອກເໜືອໄປຈາກການເກັບກູ້ລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກທີ່ພວມສືບຕໍ່ໄປຢູ່ນັ້ນ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ສານບຸນຄູນໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບຮັບຄັ້ງນີ້ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ທິບພະສອນ
ສຸຂະທຳມະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ UXO Lao.
ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 51 ທີມ ຈາກ 96 ທີມສຳຫຼວດ
ແລະເກັບກູ້ລະເບີດ ຂອງ UXO Lao ນອກຈາກ 3 ທີມສຳຫຼວດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານເຕັກນິກ,
3 ທີມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ລະດັບພາກພື້ນ, ບັນດາຫ້ອງການຂອງໂຄງການປະຈຳ
ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການບໍລິຫານຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີພະນັກງານ ຂອງ UXO Lao ປະມານ 600 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງ ງານ
ໂດຍໃຊ້ທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີພະນັກງານຄົນ
ລາວ ປະມານ 940 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຢູ່ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ Mines Advisory
Group ຫຼື MAG, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ The HALO Trust ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ນອກແວ (Norwegian People’s Aid).
ກຸ່ມບໍລິສັດ Sterling International Group ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຮັບເໝົາຂອງກະຊວງ ການ
ຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ ຄະນະ
ກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ UXO Lao ໃນຂົງເຂດການປະຕິບັດການສຳຫຼວດ
ແລະ ການເກັບກູ້, ການຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ ຫ້ອງການເກັບກູ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ຂອງຫ້ອງການ
ການເມືອງ-ທະການຫຼື PM/WRA ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
ແລະ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ
ເຂົ້າໃນການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ, ສຳຫວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ