ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ການປິດ ເປັນບາງສ່ວນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງຈະເລີ້ມແຕ່ວັນອາທິດ ເປັນຕົ້ນໄປ

ການປິດລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໃນວັນອາທິດນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາສູງ ແລະສະພາຕໍ່າຍັງມີຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງງົບປະມານຂອງຕົນ ສໍາລັບ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຣັດເຊຍ, ການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ - ເມັກຊິໂກ ແລະໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອາເມຣິກັນທີ່ທຸກຍາກ.
ສະພາສູງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງດຳເນີນການກ່ຽວກັບແຜນການສະໜອງທຶນ 7 ອາທິດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເປີດດຳເນີນການຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈົນເຖິງກາງເດືອນພະຈິກ ເພື່ອໃຫ້ຝ່າຍນິຕິບັນຍັດມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກຳນົດລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍຈົນຮອດເດືອນກັນຍາ 2024.
ແນວໃດກໍຕາມ, ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ເມັກຄາທີ, ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາຂອງທ່ານ, ໄດ້ປະຕິເສດການນຳເອົາແຜນຂອງສະພາສູງ ໄປລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳ.
ສະພາຕໍ່າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຮ່າງກົດໝາຍຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີສໍາລັບສີ່ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີໂອກາດນ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາສູງ ແລະ ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ຈະບໍ່ປ້ອງກັນການປິດການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນເສົາ.
ບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດນີ້ ໄດ້ເລີ່ມແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຊາບວ່າ ການປິດຫ້ອງການອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນສະພາສູງ, ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ໄດ້ເຕືອນບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຂອງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງອົບພະຍົບຢູ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ກັບເມັກຊິໂກ.
"ການປິດລັດຖະບານບໍ່ຄືກັບການຢຸດຊົ່ວຄາວ," ທ່ານ McConnell ກ່າວ. “ມັນບໍ່ແມ່ນການສະຫຼັບສາກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກັບໄປດຳເນີນການຕໍ່ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຮັດປະຄ້າງໄວ້. ມັນເປັນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ. ແລະແທນທີ່ຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ຕົວຈິງແລ້ວມັນຈະນຳເອົາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຫຼາຍໆບັນຫາໄປ ແລະດຶງມັນໃຫ້ຖອຍຫຼັງລົງ."