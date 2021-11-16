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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງອາເມຣິກາ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ມອບປາກກາໃຫ້ ທ່ານນາງເດັບ ຮາແລນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫລັງຈາກລົງນາມຄໍາສັ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສາທາລະນະ ແລະຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງອາເມຣິກາ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຊົນ​ຊາດ​ຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດ, ທີ 15 ພະຈິກ, ປີ 2021.

ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ 16 ພະ​ແນກ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ຈະ​ໃຫ້​ການເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໃນ​ການ​ອອກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານແລະ​ການ​ອອກ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ​ຕ່າງໆ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ປະ​ເທດຊົນ​ຊາດຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ. ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ພະ​ແນກ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ມີ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນນັ້ນ ປະ​ສານ​ງານ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ກັນ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1800 ແລະ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມານີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ເດັບ ຮາ​ແລນ (Deb Haaland) ກ່າ​ວ​ວ່າ “ປະ​ເທດ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ໄດ້​ເຮັດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ່າງໆ ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດແລະ​ສິດ​ທິພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຕໍ່​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ກຽດ​ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ຕາມສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ​ແລະ​ຮວມເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອໃຫ້​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພວກ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກໆ​ເລື້ອງ ນັບ​ແຕ່​ການ​ຫາ​ປາ​ລ່າ​ເນື້ອຕະ​ຫຼອດ​ຈົນ​ການ​ຮັກ​ສາສຸ​ຂະ ​ພາບ ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ.”

ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ 17 ພະ​ແນກ​ການ ແມ່ນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີກ​ານ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ່າງໆ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະປະ​ເທດຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມາດປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ພັນ​ທະ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນ໋ີ້​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ທິ​ພາຍ​ໃຕ້​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ລະ​ບຸ​ສິດ​ທິຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເ​ຜົ່າທີ່​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ​ດີ​ຈາກ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຫຼາຍໆສະ​ບັບ​ກັບ​ພວກ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດແມ່ນ​ປົກ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຊັບ​ພະຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດເຊັ່ນ​ການ​ຫາ​ປາ, ແຕ່ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ກໍ​ຍັງ​ໃຫ້​ການ​ຄ້ມ​ຄອງຕໍ່​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ມັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ.

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