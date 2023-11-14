ລັດຖະບານສະຫະລັດແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການປິດລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນທ່ຽງຄືນວັນສຸກນີ້ ຖ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ທຳນຽບຂາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍໃໝ່.
ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານເງິນທຶນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ສະພາຕ່ຳທີ່ມີການແຕກຫັກທາງດ້ານການເມືອງ, ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງຫວຸດຫວິດ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດສູງສຸດໃນການໃຊ້ຈ່າຍ.
ກຸ່ມຫົວອະນຸລັກນິຍົມຈັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຫົວປານກາງກວ່າ ແລະ ສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເກືອບວ່າມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ພ້ອມກັບສະພາສູງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ໄດ້ປະຕິເສດ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງແບບດຽວກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ອະດີດປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ, ຫົວໜ້າຂອງສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ, ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ຮັບເອົາຮ່າງມະຕິຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອໃຫ້ທຶນການດຳເນີນງານລັດຖະບານຢ່າງເຕັມທີ່ໃນວັນສຸກ. ແຕ່ການທີ່ເກືອບບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ຄັດຄ້ານ 8 ຄົນໂມໂຫ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກມາຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ແມັກຄາທີ, ແລະດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອກະສັນຈາກພັກເດໂມແຄຮັດ, ໄດ້ຂັບໄລ່ສະມາຊິກສະພາຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍນັ້ນອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະທານຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ສະຫະລັດ.