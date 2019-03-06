ສະຫະລັດ ຕ້ອງການກຳລັງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພັ່ງເລັງໃສ່ການ ຕ້ານ
ຢັນຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນທົ່ວ ຢູໂຣບ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆ ທີ່ທະວີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ
ເກົ່າ, ອີງຕາມຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໃນ ຢູໂຣບ.
ໃນຄຳໃຫ້ການ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການກອງທັບ ຂອງສະພາສູງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້,
ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນ ຢູໂຣບ ນາຍພົນ ເຄີຕິສ ສກາປາຣັອດຕີ (Curtis
Scaparrotti) ໄດ້ເອີ້ນ ຣັດເຊຍ ວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນ ຢູໂຣບ ແລະ
ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ສະຫະລັດ ເພີ້ມຈຳນວນກອງກຳລັງທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການໃນທະວີບ
ນັ້ນ ທັງຖາວອນ ແລະ ສັບປ່ຽນ.
ທ່ານ ສກາປາຣັອດຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດ
ໃນການສືບລັບ ແລະ ສອດແນມທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມກັບຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ກຳ
ລັງຫຼຸດລົງ ໃນມະຫາສະໝຸດນັ້ນ.
ທ່ານ ສກາປາຣັອດຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມຈຳເປັນ
ໃນການເພີ່ມເຮືອກຳປັ່ນນັ້ນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍກຳປັ່ນພິຄາດຕື່ມອີກ
ສອງລຳ. ຖ້າພວກເຮົາຍັງຢາກຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທາງທະເລໄວ້ຄືເກົ່າ.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າໂດຍເນັ້ນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການປາກົດຕົວຂອງ
ເຮືອດຳນ້ຳ ຣັດເຊຍ ໃນນ່ານນ້ຳ ຢູໂຣບ ແລະ ສາກົນວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມ
ສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອ ຣັດເຊຍ ມີກອງທັບເຮືອທີ່ທັນສະໄໝ
ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນ ຢູໂຣບ.”
ທ່ານ ສກາປາຣັອດຕີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການຂອງ ພັນທະມິດສູງສຸດ
ໃນອົງການ ເນໂຕ້ ນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ຄົນທຳ
ອິດທີ່ໄດ້ຍົກບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໃນ ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ເປັນທ່າທີການຮຸກ
ຮານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຣັດເຊຍ ຂຶ້ນມາ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຈາກອົງການສືບລັບທະຫານ ຂອງກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການກະທຳຂອງ ຣັດເຊຍ
ແມ່ນອະວະກາດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບັນຊາການຂອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອາຟຣິກາ
ໄດ້ເຕືອນວ່າ ມົສກູ ໄດ້ດຳເນີນການ ໂດຍສັງເກດເຫັນຄວາມ ອ່ອນແອຂອງ ສະຫະ
ລັດ ໃນການສ້າງອິດທິພົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໃນຄຳໃຫ້ການທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ຂອງທ່ານ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ສກາປາຣັອດຕີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, ຢູໂຣບ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວິທີການໂດຍລວມຂອງ
ມົສກູ ຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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