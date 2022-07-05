ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 4 ກໍລະກົດໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍການສົ່ງຂ່າວໃນທາງທີ່ດີແລະຄວາມປຸ້ມລຸ້ມສາມັກຄີ ໃນເວລາທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າ ປະເທດຊາດພວມມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະມີການແບ່ງແຍກທາງດ້ານການເມືອງ ນັ້ນຄືຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນອັນດັບນຶ່ງ.
“ອາເມຣິກາມີການປ່ຽນແປງສະເໝີ ມີການເຄື່ອນໄຫວສະເໝີ ມີການເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າສະເໝີ” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢືນຄຽງຂ້າງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ລະຫວ່າງການປີ້ງບາເບຄິວສະຫຼອງວັນເອກກະລາດ ກັບຄອບຄົວຂອງພວກທະຫານຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມກ້າວໜ້າ ການເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າ ການສ້າງຕັ້ງໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ການເຮັດຫຼ້ອນຄຳໝັ້ນສັນຍາ.”
ທ່ານໄບເດັນສະເໜີແນະວ່າ ວັນເວລາທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແມ່ນນອນຢູ່ຂ້າງໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນພວມດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານຜ່າກັບສະພາບເງິນເຟີ້ສູງຂອງປະເທດໃນເວລານີ້.
ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ “ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາພວມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ບໍ່ແມ່ນວ່າໂດຍປາສະຈາກຄວາມເຈັບປວດ.”
ຊາວອາເມຣິກັນແມ່ນມີຄວາມເຫັນເພີ້ມຂຶ້ນໄປໃນແງ່ລົບກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ. ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງອົງການຂ່າວ AP-NORC ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດແລ້ວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 79 ເປີເຊັນ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີ ຮວມທັງ 90 ເປີເຊັນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ 67 ເປີເຊັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຊາວອາເມຣິກັນ 85 ເປີເຊັນກ່າວວ່າ ປະເທດຊາດພວມມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຮວມທັງ 92 ເປີເຊັນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ 78 ເປີເຊັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ສູງທີ່ສຸດຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ນັບແຕ່ທ່ານໄບເດັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.