ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ລັດ​ຖະ​ບານ ປ. ທ​ຣຳ ສັ່ງ​ໃຫ້​ໂຈະ​ ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ ທີ່​​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລ້ວ

ທ່ານ Mick Mulvaney, ຫົວ​ໜ້າຫ້ອງການຄຸ້​ມ​ຄອງ​ງົບ​ປະ​ມານ ຫລື OMB ຂອງ ສ​ຫລ ຊີ້​ມື​ໃສ່​ນັກ​ຂ່າວຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງ, ໃນວັນ​ທີ 19 ມັງ​ກອນ, 2018

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ ໃຫ້​ສອງອົງ​ການລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງຂອ​ງຕົນ ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດຫລາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ກຳ​ລັງ​ທົບ​ທວນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອນັ້ນ​ຢູ່.

ຫ້ອງການຄຸ້​ມ​ຄອງ​ງົບ​ປະ​ມານ ຫລື OMB ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫລື USAID ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ "ແຫລ່ງ​ທຶນ​" ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ “ທີ່ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຜູກ​ມັດ” ແລະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທຶນ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ໄວ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າເປັນ​ຮ່ວງ​ເງິນ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເພື່ອຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃດທີ່ແນ່ນອນເທື່ອນັ້ນ​ ໄວ້​.

ຫ້ອງ​ການ OMB ໄດ້​ລະ​ບຸ 10 ຂົງ​ເຂດວຽກ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສາ​ກົນ, ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ດ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ​ການຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ພວກ​ທີ່​ຕຳ​ໜິ​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຖິງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ທ້າຍອາ​ທິດ​ແລ້​ວນີ້, ໄດ້​ຄຳ​ນວນ​ວ່າ​ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ກີດ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ນັ້ນ ແຈກ​ຈ່າຍ​ເງິນປະ​ມານ 2 ຕື້ ຫາ 4 ຕື້ ໂດ​ລາ.

ເງິນ​ທຶນ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການກວດສອບນີ້ ກວາມ​ເອົາ​ເງິນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປີ 2018 ແລະ 2019 ແລະ​ຈະ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ໃຊ້​ໄດ້ ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ກັນ​ຍາຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ປີ​ງົບ​ປະ​ມານ.

ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ໃນທ້າຍ​ອາ​ທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ຢຸດພັກເພີ້ມ​ເຕີມຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະພາ ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ກັນ​ຍາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກລັດ​ຖະ​ສ​ະພາຈະ​ພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ໄວ້​ໄດ້.

"ການ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດນີ້​ ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ສ​ະພາ​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ພິ​ລຶກ ຫລາຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ ແອ​ລີ​ອອດ ແອນ​ໂຈ​ລ (Eliot Engel). "ເມື່ອ​ໃຫ້ລັດ​ຖະສ​ະພາຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ. ມັນ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ, ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ."

ສະ​ມາ​ຊິກລັດ​ຖະ​ສ​ະພາຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ "ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ຄ່ານິ​ຍົມ ແລະ​ການນຳ​ພາ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນໄປເຖິງ​ທົ່ວ​ໂລກຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໄປ.”

ອົງ​ການ ອິນ​ເທີ​ແອກ​ເຊິນ (InterAction) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງການພັນ​ທະ​ມິດ​ໂລກ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ "ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ແລະ​ໄດ້​ຮັບອັນ​ຕະ​ລາຍ​ງ່າຍ," ກໍ​ໄດ້​ປະ​ນາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG