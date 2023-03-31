ທະຫານສະຫະລັດ ປະສົບກັບອາການບາດເຈັບທາງສະໝອງຮຸນແຮງ ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອີຣ່ານ ຢູ່ຊີເຣຍ

ການໂຈມຕີຕໍ່ກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ 4 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ອີຣ່ານໜຸນຫຼັງ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງການໂຈມຕີນຶ່ງຄັ້ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງສະຫະລັດເສຍຊີວິດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທາງສະໝອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກໂຄສົກຂອງທໍານຽບ 5 ແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ໄຣເດີ (Pat Ryder) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງທໍາອິດ, ຢູ່ທີ່ຖານທັບໃກ້ກັບຮາຊາກາໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສະຫຼະຊີບ ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານສັນ ຍາຈ້າງຂອງກອງທັບສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກທະຫານຂອງສະຫະ ລັດ 5 ຄົນ ແລະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ 1 ຄົນບາດເຈັບ, ໂດຍສະມາຊິກຂອງກອງທັບອີກ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທາງສະໝອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງກອງທັບສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງເປີດເຜີຍຕົນເອງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້ານໍາອົງການຂ່າວ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວມານີ້ ແມ່ນໂດຣນ Qasef-1 ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນອັນທີ່ກອງບັນຊາການກາງຂອງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຮ້ອງວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ ຕາມສັດສ່ວນ ແລະໂດຍເຈດຕະນາຕໍ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ ໂດຍກຸ່ມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກໍາລັງພິທັກການປະຕິວັດອິສລາມ ຂອງອີຣ່ານ.