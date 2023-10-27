ກອງທັບສະຫະລັດ ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ ສອງແຫ່ງໃນຊີເຣຍ

ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ສອງແຫ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ ໃນຊ່ວງຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອັອສຕິນ (Lloyd Austin) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການໂຈມຕີປ້ອງກັນຕົນເອງແບບແມ່ນຍໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ໂດຍກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລານີ້.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ມີບຸລິມະສິດໃດສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນສະຫະລັດ, ແລະທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ດຳເນີນການໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ອົດທົນ ຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ, ບຸກຄະລາກອນ, ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາວຸໂສຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ເຮືອບິນ F-16 ສອງລຳ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາໂຈມຕີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອາວຸດ ແລະເກັບມ້ຽນລູກປືນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ ອາບູ ກາມາລ (Abu Kamal). ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ໃນເວລານີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຫຼືບໍ່.
“ພວກເຮົາໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຢ່າງແມ່ນຍໍາ ,” ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາວຸໂສອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນປະເທດອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ບັດນິ້ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຫຼືຈະຫຼວດຢ່າງນ້ອຍ 19 ຄັ້ງ ໃນຊຸມມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ວີໂອເອໄດ້ຢືນຢັນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແລ້ວ 17 ຄັ້ງ.