ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນບັງເກີ້ລັບເກັບອາວຸດໃຕ້ດິນແລະຄ້າຍທະຫານທີ່ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ຮົກຮ້າງ ເຕັມໄປດ້ວຍຫຍ້າ ຊຶ່ງເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງອິດທິພົນຂອງກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ໃນອັນທີ່ເຄີຍເປັນຖານທັບເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດທີ່ອ່າວຊູບິກໃນພາກເໜືອຂອງຟີລິບປິນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ແຕ່ນັ້ນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.
ສະຫະລັດໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອບູລະນະສ້າງຄືນໃໝ່ອິດທິພົນທາງດ້ານທະຫານຂອງຕົນຢູ່ໃນຟີລິບປິນ 30 ກວ່າປີຫຼັງຈາກຖານທັບແຫ່ງນີ້ໄດ້ປິດລົງໃນປະເທດ ແລະມີການເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ ກັບສະໄໝຫຼັງສົງຄາມເຢັນ ໃນເວລາທີ່ມີການມອງເຫັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ທີ່ມີຕໍ່ຂົງເຂດຄືການເອົາທ່າທີທີ່ເປັນປໍລະປັກຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ.
ເມື່ອວັນທີ 2 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ ປະເທດພັນທະມິດເປັນເວລາຍານນານທັງສອງ ໄດ້ປະກາດການສົ່ງກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນເພື່ອໄປປະຈຳການແບບໝູນວຽນ ຢູ່ຄ້າຍທະຫານຟີລິບປິນຕື່ມອີກ 4 ແຫ່ງ ນອກຈາກຢູ່ທີ່ຄ້າຍທະຫານ 5 ແຫ່ງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນເວລານີ້ ບ່ອນທີ່ການກໍ່ສ້າງຄ້າຍທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກສະຫະລັດ ມີຄວາມໄວເພີ້ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສາງເກັບເຄື່ອງແລະຕຶກອາຄານອື່ນໆ ຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຕະຫຼອດທັງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈີນ ຈະຮຸກຮານໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງປັກກິ່ງຖືວ່າ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ທີ່ຈະຕ້ອງຖືກນຳກັບຄືນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຈີນ ໂດຍກຳລັງຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ຢູ່ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຖານທັບເຮືອເກົ່າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ອ່າວຊູບິກນັ້ນ ເວລາ ນີ້ແມ່ນເປັນທ່າເຮືອການຄ້າ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຜູ້ຄົນໄປມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນມະນີລາ ຊຶ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານຟີລິບປິນ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ອາເມຣິກັນເສີມຂະຫຍາຍການມີໜ້າທາງທະຫານ ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມຊົງຈຳໃນສະໄໝທີ່ທະຫານເຮືອອາເມຣິກັນຫຼາຍໆພັນຄົນໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດ ແລະຄວາມຫວັງຄ້າຍຄືກັນກັບໂອລອງກາໂປ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ນັກທຸລະກິດຟີລິບປິນ ທ່ານເອເຈ ຊາລີບາ (AJ Saliba) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ຮ້ານແລກເງິນແລະດົນຕີ ໃນອັນທີ່ເຄີຍເປັນຮ້ານເຕັ້ນໂປ້ໄຟແພງທີ່ສູດສາດໂອລອງກາໂປວ່າ “ໂອລອງກາໂປແມ່ນຄືກັນກັບລາສເວກາສໃນເວລານັ້ນ.”