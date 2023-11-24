ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ຖືກໂຈມຕີ 4 ຄັ້ງ ໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ

ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ 4 ຄັ້ງ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະໂດຣນຕິດອາວຸດ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາເມຣິກາກ່າວ, ອິງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຊື່, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງສະຫະ ລັດ ແລະ ກອງກຳລັງສາກົນ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ດ້ວຍລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ ແລະ ໂດຣນສະຫຼະຊີບ.
ໃນອີຣັກ, ໂດຣນສະຫຼະຊີບ ຫຼາຍລຳໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ ເອນ ອາລ-ອາຊາດ (Ain Al-Asad) ທາງຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ແລະ ໂດຣນອີກລຳນຶ່ງ ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນ ຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນເອີບິລ (Irbil) ໃນພາກເໜືອຂອງອີຣັກ.
ກຸ່ມທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານອິສລາມໃນອີຣັກ, ເຊິ່ງນັກວິເຄາະກ່າວວ່າເປັນການຮວມຕົວທັງໝົດຂອງກຸ່ມຕິດອາວຸດອີຣັກທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣ່ານ ຫຼາຍກຸ່ມ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງເຊົ້າຂອງວັນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີກຸ່ມ ຄາຕີບ ເຮັສໂບລລາ (Kataeb Hezbollah) ຫລື KH ທີ່ມີພັນທະມິດກັບອີຣ່ານທາງພາກໃຕ້ຂອງແບັກແດດ ໃນການໂຈມຕີທີ່ KH ກ່າວວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ 8 ຄົນຂອງຕົນເສຍຊີວິດ.