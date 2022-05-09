ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງໂອລີນາ ເຊເລັນສ໌ກີ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກຫັນໄປໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຫລົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຖິ້ມລະເບີດຂອງຣັດເຊຍຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານນາງໄບເດັນໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນສະໂລວາເກຍກັບຢູເຄຣນ ເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ອູໂຮຣອດ (Uzhhorod) ໃນພາກ ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກໄດ້ ໄປຢ້ຽມຢາມຊາວອົບພະຍົບຢູເຄຣນທີ່ຫຼົບໜີຈາກບ້ານເກີດເມືອງ ນອນ ໄປຢູ່ສະໂລວາເກຍແລ້ວ.
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກີ ເປັນພັນລະຍາຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ (Volodymyr Zelenskyy) ອາຍຸ 44 ປີ ນັ້ນ ໄດ້ໄປລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ພ້ອມກັບລູກສອງຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມມີການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນເມື່ອ 10 ອາທິດຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກີ ຍ່າງອອກຈາກລົດ SUV ສີດໍາ ທີ່ມີທະຫານປ້ອງກັນຊາວ ຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງມານຳ. ທ່ານນາງໄບເດັນ ໄດ້ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ອວຍພອນວັນແມ່ ໃຫ້ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກີ ແລະທັງສອງກໍໄດ້ໂອບກອດກັນ ກ່ອນທີ່ຈະພົບກັນຢູ່ ໃນຫ້ອງນ້ອຍໆ ຢູ່ຂ້າງບ່ອນພັກຂອງອົບພະຍົບນັ້ນ.
ທ່ານນາງໄບເດັນເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຢາກມາທີ່ນີ້ໃນວັນແມ່." “ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູເຄຣນເຫັນວ່າ ສົງຄາມນີ້ຕ້ອງຢຸດລົງ ແລະສົງຄາມນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງໂຫດຫ້ຽມ. ແລະປະຊາຊົນ ຂອງສະຫະລັດຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບປະຊາຊົນຂອງຢູເຄຣນ."
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກີກ່າວຕອບວ່າ "ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຫວັງດີນັ້ນໄດ້."
ທ່ານນາງເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ໄປ “ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ກະທຳຢ່າງກ້າຫານແບບນີ້.” "ເພາະວ່າພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ຫລວງປານໃດ ສໍາລັບສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ ຈະມາທີ່ນີ້ໃນໄລຍະສົງຄາມຂະນະທີ່ການປະຕິບັດການທາງທະຫານໄດ້ເກີດຂຶ້ນທຸກໆມື້, ບ່ອນທີ່ສຽງຫວໍເຕືອນໄພທາງອາກາດ ເກີດຂຶ້ນທຸກໆມື້ ແມ່ນແຕ່ໃນມື້ນີ້ເອງ."
"ພວກເຮົາທຸກຄົນ ຮູ້ສຶກໄດ້ ເຖິງການສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານນາງ ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ສຶກເຖິງການນຳພາ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ແຕ່ພວກເຮົາ ກໍເວົ້າໄດ້ວ່າ ວັນແມ່ເປັນວັນທີ່ມີສັນຍາລັກສຳລັບພວກເຮົາ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກ ແລະການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງ ໃນວັນອັນສຳຄັນເຊັ່ນນີ້."