ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ເດີນທາງເຖິງຍີປຸ່ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນ ກິລາໂອລິມປິກ

ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ຍີ່ປຸ່ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນທາງການທູດຂອງອາເມຣິກາ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ.
ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປນຶ່ງປີ ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງໄວ ຣັສໂຄໂຣນາແລະຍັງສືບຕໍ່ເປັນເງົາບົດບັງ. ໄວຣັສດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19.
ທ່ານນາງໄບເດັນ ໄດ້ໄປເຖິງຖານທັບອາກາດ ໂຢໂກຕະ, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ໄດ້ພົບກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີປຸ່ນ, ກ່ອນກໍາໜົດເວລາຮັບປະ ທານອາຫານຄໍ່າ ທ່ານນາງໄດ້ພົບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ມາຣິໂກະ ຊູກະ ທີ່ພະຣາດຊະວັງ ອະກາຊາກະ.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ທ່ານນາງມີກໍາໜົດການທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າພົບ ພະຈັກກະພັດ ນາຣຸຮິໂຕະ ທີ່ພະຣາດຊະວັງອິມພີຣຽວ, ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານນາງຈະພົບປະກັບທີມນັກກິລາສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານທາງອອນລາຍນ໌.
ທ່ານນາງໄບເດັນ ມີແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທິເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງຄົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະເຂົ້າຮ່ວມ ທ່ານເຣມອນ ກຣີນ, ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະທູດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳການ.
ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ໂຕກຽວແມ່ນຖີບຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດໃນຮອບ 6 ເດືອນ ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້, ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນີ້ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ພາວະສຸກເສີນຄັ້ງທີ 4 ທ່າມກາງທີ່ມີການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນຮອບປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ. ສ່ວນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແມ່ນຈະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ບັນດາຜູ້ຊົມຖືກຫ້າມ ຈາກທຸກສະຖານທີ່ພົບປະ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ແລະມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງ ໃນຂົງເຂດພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.