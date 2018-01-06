ບໍລິສັດ ສຫລ ເລີ້ມຊອກຄົ້ນຫາ ຖ້ຽວບິນ ມາເລເຊຍ ທີ່ຫາຍສາບສູນ

ມາເລເຊຍໄດ້ຕົກລົງ ອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ິມຊອກຫາຖ້ຽວບິນ 370
ຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ຫາຍສາຍສູນໄປ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014.
ລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງ ຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານ ຫລິວ ຕີອົງ ລາຍ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ໂອ-
ເຊິນ ອິນຟິນີຕີ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສຳຫຼວດພື້ນທະເລກຳລັງທຳການຊອກຄົ້ນຫາແບບທີ່ວ່າ
“ຊອກບໍ່ເຫັນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ” ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍລິສັດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆຖ້າຫາກ
ຊອກຫາເຮືອບິນບໍ່ພົບ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະຊອກຫາຄຳຕອບແລະ
ຫາເຮືອບິນ.”
ເຮືອບິນໂບອິງ 777 ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ ໃນລະຫວ່າງການບິນຈາກນະຄອນກົວລາ
ລຳເປີ ໄປຫານະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານແລະຈຸບິນ 239 ຄົນຢູ່ເທິງ
ເຮືອບິນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມລຶກລັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສຳລັບການເດີນທາງໆອາກາດຍຸກໃໝ່.
ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ຈີນແລະອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຢຸດເຊົາການຊອກຄົ້ນຫາເຮືອບິນ
ດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2017.
ບໍລິສັດໂອເຊິນ ອິນຟິນີຕີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນຄົ້ນຫາລຳນຶ່ງ
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ຈາກທ່າເຮືອເດິີບານໃນອາຟຣິກາໃຕ້ເພື່ອສວຍໂອກາດໃນລະຫວ່າງ
ທີ່ອາກາດເອື້ື້ອອຳນວຍໃຫ້ຢູ່ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນ “ເຂດທີ່ອາດມີການຊອກຄົ້ນຫານັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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