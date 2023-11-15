ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຜ່ອນຜັນການລົງໂທດຫຼືເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານ ຈົນກວ່າອຳນາດການປົກຄອງອິສລາມຫົວຮຸນແຮງປັບປຸງສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ການເອົາທ່າທີຢ່າງໜັກແໜ້ນຂອງສະຫະລັດກໍຄື ຈະບໍ່ມີການເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃດໆໄປສູ່ຄວາມເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກແລະຈົນກວ່າວ່າສິດທິພື້ນຖານຂອງຊາວອັຟການິສຖານທຸກໆຄົນ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖື” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຊັ່ງຊາຄັ້ງໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິແລະເພີ້ມທະວີການພົວພັນຂອງສາກົນກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ.
ການຊັ່ງຊາ ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດແລ້ວ ໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນດ້ານການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕະຫຼອດທັງການສົນທະນາຫາລືແລະການຮ່ວມມືທາງດ້ານເທັກນິກ. ນອກນັ້ນການຊັ່ງຊານີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ້ມການ ພົວພັນເພື່ອໃຫ້ມີ “ຄວາມສອດຄ່ອງ ປະສານງານກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະໃນລັກສະນະທີ່ເປັນໂຄງລ່າງ.”