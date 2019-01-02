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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຍິງ​ແກັສ​ນ້ຳ​ຕາ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເພື່ອ​ຢັບ​ຢັ້ງ ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມື​ອງ​ພາ​ກັນ​ແ​ລ່ນ​​ຫລົບ​ໜີ ​ຈາກ​ການ​​ຍິງແກັ​ສ​ນໍ້​າຕາ ຂອງ​ຕຳ​ຫຼວດ ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ ໃກ້​ນະ​ຄອນ​​ແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.

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ຕຳ​ຫຼວດ​ຮັກ​ສາ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້ສີດສະ​ເປ​ໝາກ​ເຜັດ ແລະ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ເຂົ້າ​ໃສ່
​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ຢັບ​ຢັ້ງຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງປະ​ມານ 150 ຄົນ
​ທີ່​ພະຍາ​ຍາມ​ຂ້າມ​ຮົ້ວ​ຊາຍ​ແດນ ​ໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ​ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ໄດ້​
ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປີນ​ຂ້າມຫຼື​ລອດ​ຮົ້ວ​ເຂົ້າ​ມາ ແຕ່​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​
ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ມີ​ການ​ໃຊ້ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາຕໍ່ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
​ທີ່​ແກ່​ວງ​ກ້ອນ​ຫີນ ຊຶ່ງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂ້າມ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາຍ​ແດນ ໄດ້​ເຫັນ​ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ຢູ່​ທີ່​ຮົ້ວ​
ກັ້ນ​ຊາ​ຍ​ແດນ ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໄດ້​ຮັບຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ສານເຄ​ມີທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່
​ພວກ​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ ຢູ່​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ.”

ອົງ​ການພາ​ສີ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ເພື່ອ
ຢັບ​ຢັ້ງພວກ​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ ຜູ້​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເຫດ​ການ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນອັນ
​ຕະ​ລາຍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຈັບ 25 ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ພາ​ກັນ​ກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກ.

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ພາ​ກັນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂ້າມ​ຮົ້ວ ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ທີ່
​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ​ຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຄົນ​ມ​າ​ສູ່​ເມືອງ​ທີ​ຮ​ວານ​ນາ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່
​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍແດນເມັກ​ຊິ​ໂກ.

ໜ້າ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ມ້ານ​ຂາວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຈາກ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຂ​ົ້າ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນເມືອງ​ແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.
ໜ້າ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ມ້ານ​ຂາວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຈາກ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຂ​ົ້າ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນເມືອງ​ແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ
​ທ່ານ ໄດ້​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ​ທີ່​ພາ​
ກັນ​ຫລົບ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ບອກ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ
​ຂອງ​ທ່ານ​ ຢູ່​ບ່ອນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສົມ​ຄວນ​ພ​າ​ກັນ​ຫັນ​ຫຼັງ​ກັບ​ຄືນ ແລະ
ກັບ​ເມືອບ້ານ ​ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​
ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ໄປເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕິດກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລ
​ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ທ່ານ​ປາດ​ຖະ​ໜາ.

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ​ລົບ​ໜີ​ຈາກ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນເມືອງ​ທີ​ວາ​ນາ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.
ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ​ລົບ​ໜີ​ຈາກ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນເມືອງ​ທີ​ວາ​ນາ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ 2019.

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ພະ​ຍາມ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເພື່ອ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ ເປັນ
​ເວ​ລາ​ນານ ​ຢູ່​ທີ່ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຮັບ​ເອົາ​ຜູ້​ຂໍລີ້​ໄພ 100 ຄົນ
​ຕໍ່​ມື້ ແລະ​ສ່ວນ​ໃຫຍ​ແລ້ວຈະ​ໜ້ອຍກວ່າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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