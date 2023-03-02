ສະຫະລັດ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງສັດຕູຂອງສະຫະລັດ ກັບ ‘Havana Syndrome’

ໃນການຕ່າວປີ້ນຢ່າງແຮງ, ປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໃນບັນດາພະຍາດທີ່ລຶກລັບຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະໃນບາງກໍລະນີ, ເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງສະຫະລັດໃນທົ່ວໂລກໄຮ້ຄວາມສາມາດ ແມ່ນ ບໍ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ອາວຸດໂດຍສັດຕູຂອງສະຫະລັດ.
ການປະເມີນຂ່າວກອງ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດ, ອີງຕາມສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບລັບເວົ້າວ່າ ເປັນການສືບ ສວນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ "ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຍິ່ງ" ທີ່ສັດຕູຕ່າງປະເທດ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຫດການສຸຂະພາບຜິດປົກກະຕິ (AHIs) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນງານສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ທັງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຢູ່ໃນປະເທດ.
"ອາການທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານໂດຍບຸກຄະລາກອນສະຫະລັດ ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດຕູຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ສະພາວະທີ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນແລ້ວ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍທົ່ວໄປ ແລະປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ," ການປະເມີນຂອງສະພາສືບລັບແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ.
"ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄໍາອະທິບາຍນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດປັດໄຈທາງການແພດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ທີ່ອະທິບາຍ AHIs ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ລາຍງານໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ," ບົດລາຍງານລະບຸຕື່ມ.
AHIs, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ໂຣກ Havana Syndrome, ໄດ້ຖືກລາຍງານເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2016 ໃນບັນດານັກການທູດ ແລະພະນັກງານຄົນອື່ນໆ ທີ່ສະຖານ ທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຮາວານາ ປະເທດຄິວບາ.