ເຮືອບິນຂັບໄລ່ ລຸ້ນ F-15 ຂອງ ສຫລ ເກີດ ອຸບັດເຫດຕົກ ຢູ່ນອກຝັ່ງ ເກາະ ໂອກິນາວາ

ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂັບໄລ່ ລຸ້ນ F-15 ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຕົກລົງສູ່ທະເລ
ນອກຝັ່ງ ເກາະໂອກີນາວາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງ ພາລະກິດການບິນເຝິກຊ້ອມ ຕາມ
ປົກກະຕິ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ນັກບິນໄດ້ກະເດັນອອກຈາກເຮືອບິນ ແລະຖືກກອບກູ້ຂຶ້ນມາໄດ້ ໂດຍກຳລັງຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ກ່ຽວ ຂາຫັກ ຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແຕ່ກໍປອດໄພດີ.
ອົງການຂ່າວ Kyodo ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຈຳການ
ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ ຄາດີນາ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ນອກຝັ່ງ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເກາະ
ໂອກີນາວາ ຫ່າງຈາກເກາະປະມານ 80 ກິໂລແມັດ.
ການມີໜ້າ ຂອງກອງທັບອາເມຣິກາ ຢູ່ໃນເກາະໂອກີນາວາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກພົນລະ
ເຮືອນ ຊາວຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນເກາະນີ້ ເກີດຄວາມງຸດງິດໃຈ ແລະສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຕໍ່ສາຍ
ສຳພັນ ທີ່ຕາມທຳມະດາມີ ແຕ່ຄວາມອົບອຸ່ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຍີ່ປຸ່ນ.
ມີອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍຄັ້ງຜ່ານມາ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມກັນກັບ
ອາຊະຍາກຳຈາກພວກທະຫານ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເກາະໂອກີນາວາ ໂດຍລວມມີ
ເຫດການຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຂົ່ມຂືນ ການຕີກັນ ແລະການເມົາເຫຼົ້າຂັບລົດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ