ພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ “ຢຸດ” ກິດຈະກຳການຝຶກຊ້ອມໃຫ້ກອງກຳລັງໃນທ້ອງຖິ່ນຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດໃນປະເທດ ອີຣັກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣັກ ແລະ ພົນລະເຮືອນ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ 13 ຄັ້ງໃນສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມກອງກຳລັງປະຕິບັດການຮ່ວມ ແລະ ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື CJTF - OIR ເຊິ່ງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມການປະຕິບັດການຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ກັບ ພັນທະມິດ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ກອງກຳລັງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂຽນໃນຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ດັ່ງຜົນທີ່ອອກມາ ຕອນນີ້ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຜູກມັດຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອປົກປ້ອງຖານທັບຕ່າງໆໃນ ອີຣັກ ທີ່ຮັບຮອງກອງທະຫານພັນທະມິດ. ມັນໄດ້ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບພວກ ແດັສ ຫຼື IS ນັ້ນ ແລະ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໂຈະກິດຈະກຳພວກນີ້ຊົ່ວຄາວ, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກທົບທວນຕໍ່.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ເປົ້າໝາຍຄັງເກັບອາວຸດຂອງກຸ່ມ ເຮັສບອລລາ ຄາເທັບ ທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໃນປະເທດ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຊາວ ອີຣັກ 25 ຄົນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍຈຸຫຼວດໃສ່ຖານທັບ ອີຣັກ ຫຼາຍວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານສັນຍາຈ້າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກ ເຮັສບອລລາ ຄາເທັບ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.