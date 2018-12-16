ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ກົດໝາຍປະກັນສຸຂະ
ພາບລາຄາຖືກ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ Obamacare ນັ້ນ, ແມ່ນຜິດລັດ
ຖະທຳມະນູນ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຣີດ ໂອຄັອນເນີ ໃນລັດເທັກຊັສ ໄດ້ຕັດສິນ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍພາສີໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ລົບລ້າງການປັບ
ໂທດສຳລັບການບໍ່ມີປະກັນສຸຂະພາບນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍປະກັນສະຂະພາບລາ
ຄາຖືກທັງໝົດເປັນໂມຄະ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຖືກອຸທອນຢູ່ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ.
ກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ຈະຍັງຄົງເປັນກົດໝາຍຢູ່ຄືເກົ່າ ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນ
ຕອນການຂໍອຸທອນ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັນຍາໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາ
ຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານວ່າຈະຮື້ຖອນກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ,
ເປັນໂຄງການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນສາມາດຊື້ປະກັນສຸຂະພາບລາ
ຄາຖືກໄດ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ວາວ, ແຕ່
ບໍ່ເປັນຕາຕົກໃຈ, ໂອບາມາແຄ ຫາກໍຖືກຕັດສິນວ່າບໍ່ຖືກຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ໂດຍ
ຜູ້ພິພາກສາທີ່ໜ້ານັບຖືຢ່າງສູງໃນລັດ ເທັກຊັສ. ເປັນຂ່າວທີ່ດີຢ່າງຍິ່ງສຳລັບ ອາເມຣິ
ກາ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ
“ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ອີງໃສ່ການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຜິດທາງກົດໝາຍ ແລະ
ຫວັງວ່າມັນຈະຖືກຕ່າວປີ້ນ. ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄອບຄົວ
ກຳມະກອນ ຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດສິນ
ຂອງສານປະຈຳເຂດນີ້ ຈາກການບໍ່ໃຫ້ມັນກາຍເປັນກົດໝາຍ.” ທ່ານ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມ
ເຕີມວ່າ “ຖ້າການຕັດສິນກົດໝາຍນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢູ່ສານສູງສຸດ, ມັນຈະ
ເປັນຄວາມຫາຍານະສຳລັບຄອບຄົວຊາວ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ, ໂດຍສະ
ເພາະຄົນຜູ້ທີ່ມີອາການປ່ວຍກ່ອນແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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