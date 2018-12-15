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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ສານລັດຖະບານກາງ ສຫລ ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ໂອ​ບາ​ມາ​ແຄ​ຣ ຂັດຕໍ່ລັດ ຖະທຳມະນູນ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າຕືກທ​ຣ​ໍ​າ ຕ້ານ​ການ​ລົບ​ລ້າງ ປະ​ກັນ​ໄພ​ທີ່​ບໍ່​ແພງ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2017 ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊິ​ຄາ​ໂກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ສານລັດຖະບານກາງສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ ກົດ​ໝາຍຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ລາຄາຖືກ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ACA ແລະຮູ້​ກັນ​ດີ​ຄື ໂອ​ບາ​ມາ​ແຄ​ຣ​ນັ້ນ ແມ່ນຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳ
ມະນູນ.

ຜູ້​ພິ​ພາກສາສານເມືອງ ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທ່ານ​ຣີດ ໂອຄອນ​ເນີ ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ
​ນີ້​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ໃນ​ກົດ​ໝາຍພາ​ສີຂອງ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ໄດ້​ລົບ​ລ້າງ​ຄ່າປັບໄໝ​ ສຳລັບການ
ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍ ACA ທັງໝົດເປັນໂມຄະ.

ຄາດ​ກັນວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນດັ່ງກ່າວ​ ​ຈະ​ຖືກຂໍອຸ​ທອນ ​ຕໍ່ສານ​ສູງ​ສຸດ.

ກົດໝາຍ ACA ຈະຍັງຄົງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້​ຢູ່ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ການຂໍ​ອຸ​ທອນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​
ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຈະ​ທັບ​ມ້າງ ກົດໝາຍACA ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ
​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ກັ​ນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບຖືກລົງ ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ສາມາດຊື້ໄດ້.

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງທວິດ​ເຕີ​ ໃນ​ຄືນວັນ​ສຸກວານນີ້ວ່າ “ໂອ້ ແຕ່​ບໍ່
​ແປກ​ໃຈເລີຍ ໂອ​ບາ​ມາ​ແຄ​ຣ ຫາກໍຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມລັດຖະມະນູນ ໂດຍ​
ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ຜູ້ທີ່​ໜ້າ​ນັບ​ຖືສູງ ​ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ. ເປັນ​ຂ່າວ​ທີ່ດີ​ຍິ່ງ​ສຳລັບອາ​ເມ​ຣິ​ກາ!”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສະຫະລັດ ​ທ່ານ ຊ​ຈັກ ຊູ​ເ​ມີ​ຣ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ​ວ່າ “ການ​
ຕັດ​ສິນນັ້ນ ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ອີງ​ໃສ່​ເຫດ​ຜົນໃນ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ​ ຈະ
​ຖືກ​ຕ່າວ​ປີ້ນ. ຊ​າວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ທີ່​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່ເຮັດ​ວຽກ ຈະ​ຕ້ອງ​
ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອ​ສະກັດກັ້ນ ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​
ຊັ້ນ​ຕົ້ນ ​ບໍ່ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍໄດ້.” ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​
ຂີ້​ຮ້າຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ຖືກຢັ້ງຢືນຕາມ ​ໃນສານ​ສູງຂັ້ນຕໍ່ໆໄປ ມັນ​ຈະ​ເປັນຄວາມເສຍຫາຍ
​ແກ່ຄອບ​ຄົວ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ລ້ານ​ຄົນ ໂດຍ​ສ​ະ​ເພາະ​ ສຳລັບພວກຄົນ​ທີ່​ມີ​ ບັນ​ຫາດ້ານສຸຂະ​ພາບ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ.”

ຊາ​ວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ມີ ບັນ​ຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຢູ່​ແລ້ວ​ ກ່ອນຈະມີ ກົດໝາຍ ACA ກໍຈະຕ້ອງປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ ການ​ຈ່າຍຄ່າປະກັນໃນລາຄ່າ​ສູງ ຫຼື​ບໍ່ກໍບໍ່ສ​າ​ມາດເຂົ້າເຖິງ
ປະກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ໄດ້ເລີຍ..

ໜ້າ​ຕະ​ໜ່າງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ທີີ່​ເຫັນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ວັນ​ທີ 23 ຕຸ​ລາ 2018.
ໜ້າ​ຕະ​ໜ່າງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ທີີ່​ເຫັນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ວັນ​ທີ 23 ຕຸ​ລາ 2018.

ໂຄ​ສົກ​ທະ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາ​ງ​ຊາ​ຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ແຊນ​ເດີ​ຣ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ
​ຜູ້​ພິ​ພາ​ສາ “ຢັ້ງ​ຢືນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທີ່​ໂອ​ບາ​ມາ​ແຄ​ຣ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ
​ກົດ​ໝາຍ. ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ສະ​ພາ​ທົດ​ແທນ​ໂອ​ບາ​ມາ​ແຄ​ຣ
ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ພະ​ຍາດ​ຢູ່​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ແລະ​ໃຫ້​
ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຕໍ່ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ບໍ່​ແພງ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ​ຊາ​ວີ​ເອ ເບີ​ເຊີ​ຣ​ຣາ ຜູ້​ນຳ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ລັດ
ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ “ການ​ຕັດ​ສິນແນະ
​ນຳ​ຜິດ​ຂອງ​ມື້​ນີ້ຈະ​ບໍ່​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພວກ​ເຮົາ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ສູ້​ຢູ່​
ໃນ​ສ​ານ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂ​ະ​ພາບ ແລະ​ຄວາມ​ຢູ່​ດີ​ມີ​ສຸກແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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