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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກະ​ສິ​ກອນພາກ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ງຸນ​ງົງ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຮຽນ​ຮູ້​ເຖິງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ ຂອງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

Midwest Farmer 'Still In A Daze' At What The Devastating Flood Left Behind
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Midwest Farmer 'Still In A Daze' At What The Devastating Flood Left Behind

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ລິງໂດຍກົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ກະ​ສິ​ກອນໃນ​ພາກຕາເວັນຕົກ​ກາງຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຄວນ​ຈະ​ຕຽມ​ຕົວ​ໃສ່​ລະ​ດູການ
ປູກຝັງໃນລະດູ​ໃບ​ໄມ້​ປົ່ງນີ້ ແຕ່ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນເ​ຊັ່ນ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ມາ​ໄດ້ຮັບມື
ກັ​ບ​ໄພນ້ຳ​ຖ້ວມ​, ກັບຂີ້​ຕົມ​ແລະ​ການ​ມ້ຽນ​ມັດ​ປັດ​ກວາດແທນ. ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ, ການ​ລະ
​ລາຍ​ຂອງ​ຫິ​ມະ ​ປະ​ສົມ​ກັບພາຍຸ “ໄຊ​ໂຄ​ລນ ບອມ” ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເປັນ​ປະ​ວັດ​ການ​ ​
ທົ່ງ​ໄຮ່ທົ່ງນາກວ້າງໃຫຍ່ແລະ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ ຕາເວັນຕົກ​ກາງຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.
ກະ​ສິກອນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຈາກ​ລັດ​ນິບ​ຣັ​ສ​ກາ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເປັນ​ປີໆ ເພື່ອຈະ​ເຮັດ
​ໃຫ້​ໄຮ່​ນາ​ຮົ້ວ​ສວນ​ຂອງ​ລາວກັບ​ຄືນ​ມາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນ ​ຈະມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ
​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ Elizabeth Lee ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ພາກ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈາກ​ໄພນ້ຳ​ຖ້ວມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ທອມ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌, ກະ​ສິ​ກອນຄົນ​ລຸ້ນທີ 5 ​ໃນ​ລັດ​ນິບ​ຣັ​ສ​ກາ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ຍັງ​ງົງຢູ່ ໃນສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ຈະ​ຄ່ອຍໆ​ຍອມ​ຮັບ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ
ເສຍ​ໄປ. ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້ເວ​ລາ​ດົນ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ ກ່ອນ​ພວກ​ເຮົາຈະ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​
ເຖິງທຸກ​ເລື້ອງ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ໝົດ.”

ນີ້​ແມ່ນ​ສ​ະ​ພາບ​ການທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ, ສະ​ພາບ​ຫຍຸ້ງໃນ​ທົ່ວທົ່ງ​ໄຮ່ ​ທົ່ງ​ນາ​
ແລະ​ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ ທີ່​ບໍ່ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ສາ​ມາດດຳ​ລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ນ້ຳ​ມັນ​ສູງ​ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ນີ້. ເຮັດ​ໃຫ້​ພົມ​ຂາດ​ກະ​ໝຸ່ນໝົດ. ມັນ​ເສົ້າ​ສຸດ
ທີ່​ວ່າ​ ພື້ນ​ຖານ​ຫຼັກ​ຂອງ​ບ້ານ ​ແມ່ນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼາຍ​ ໃນທາງ​ໃຕ້​ຂອງ​ບ້ານ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ ກາຍເລີ​ຣ໌ ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ 10 ນາ​ທີ ນ້ຳ​ກໍ​ຍື່ງ​ຂຶ້ນ​ເຕັມ​ຫ້ອງ​ໃຕ້​ດິນ​ຂອງ​ບ້ານ​ ແລ້ວ​ຍື່ງ
​ຂຶ້ນຖ້ວມ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ບ້ານ​ສວນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ມາໄດ້ 134 ປີ ນັ້ນ. ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແມ່ນ​ເປັນ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ
​ຂອງຕະ​ກຸນ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ມາ​ໄດ້ 5 ຊົ່ວ​ຄົນ​ແລ້ວ.

ທ່ານ ກາຍເລີ​ຣ໌ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະ​ຖານ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເຄີຍ​ເປັນບ່ອນ​ຂອງ​ປູ່​ທວດ
ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ເພິ່ນ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ມັນ ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ແລະ​ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂາຍຕໍ່​ແລະ
​ຂາຍ​ຕໍ່ອີກ 2 ເທື່ອ ແລະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຊື້​ມັນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ ໃນປີ 1982.”

ໄຮ່​ໝາກ​ສາ​ລີ​, ໝາກ​ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຫຍ້າ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ​ພວກງົວ​ທັງຫລາຍ ສັດ​ລ້ຽງ​ຕ່າງໆ
ຂອງທ່ານ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌. ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ…ທ່ານ​ຈົດ​ຈຳ​ໄດ້​ວ່າ
ໄດ້ຊ່ອຍພວກ​ງົວ​ນ້ອຍ​ທັງ​ຫຼາຍ ຂອງ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ ຊຶ່ງ​ມັນ​ຫາ​ກໍ​ເກີດມາ​ໄດ້​ບໍ່​ດົນ​ເລີຍ.

ທ່ານ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ນ້ຳ​ຕາ​ໄຫຼ​ໝົດ​ຄືນ, ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໃຈ​ແຕກ​ສະ​ຫລາຍ.
ແຕ່​ວ່າ ພວກມັນ​ກໍ​ຢູ່​ໄດ້. ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ມັນ ຈະ​ວອດ​ວາຍ​ໝົດ…ບໍ່​ສາ​ມາດ​
ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ພວກ​ມັນ​ເລີຍ. ນ້ຳ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສູງ​ປະ​ມານ 1 ແມັດ​ເຄິ່ງ, ຂ້າ​ພະ
​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເກືອ​ພວກ​ມັນໄດ້. ງົວ​ນ້ອຍ 2 ໂຕ ແມ່ນໄປ​ແລ້ວ, ມັນ​ໄຫຼ​ໄປ​ຕາມ​ນ້ຳ
ແລະ​ມີງົວ​ສອງ​ໂຕ​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ.”

ເພິ່ນ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ຄວາມ​ຕຶງ​ຄຽດ​ຈະ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ກັບພວກ​ງົວ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ທີ່​ຢືນ
ໃນ​ນ້ຳ​ເຢັນແບບ​ແຊ່​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ນີ້. ສ່ວນ​ທີ່ດິນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແລ້ວ ໃນ​ບາງ​ເຂດແມ່ນ​ໄດ້​ເອົາ​ດິນ
​ຊາຍ​ຈາກ​ແມ່​ນ້ຳມາ​ຖົມ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປັດ​ກວາດ ​ແລ້ວຂົນ​ຍ້າຍ​ມັນ​ອອກ ຫຼັງ​ຈາກ​ນ້ຳ
​ແຫ້ງ​ລົງ ກ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ປູກ​ຝັງ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້, ຊຶ່ງ​ມັນ​ຊ້າ​ໄປ​ແດ່​ແລ້ວ ສຳ​ລັບ​ລະ​ດູ​ກາ​ນ
​ປູກ​ຝັງ ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູໃບ​ໄມ້​ປົ່ງປີ​ນີ້.

ທ່ານ ທອມ ກາຍສເລີຣ໌ ກະສິກອນໄຮ່ສາລີ, ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະພວກງົວຄວາຍ. ເພິ່ນໄດ້ສູນເສຍງົວ 2 ຕົວ ແລະລູກງົວ 2 ຕົວ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ ທອມ ກາຍສເລີຣ໌ ກະສິກອນໄຮ່ສາລີ, ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະພວກງົວຄວາຍ. ເພິ່ນໄດ້ສູນເສຍງົວ 2 ຕົວ ແລະລູກງົວ 2 ຕົວ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ມາ​ໄດ້ 43 ປີ ແລ້ວ. ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນີ້ ມາ​ໄດ້ 32 ປີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ງານກັບ​ນາງ Frances. ບໍ່​ເຄີຍ​ປະ​ສົບ​ພົບ​ເຫັນ​ເລື້ອງ​ແບບ​ນີ້ ມາ​ກ່ອນ​ເລີຍ. ແມ່​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ແມ່ນຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຕະ​ຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ເພິ່ນມີ​ອາ​ຍຸ ໄດ້ 90 ປີ ແລ້ວ ແລະ​ເພິ່ນ ກໍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ເລື້ອງ​ແບບ​ນີ້ມາ​ກ່ອນ​ເລີຍ.”

ການ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ບ້ານ​ຂອງ​ແມ່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ບໍ່​ງ່າຍ​ເລີຍ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຢູ່​ປະ​ມານ 1 ໄມ​ລ໌
ອອກ​ໄປເທົ່າ​ນັ້ນ. ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ປະ​ຖິ້ມ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ໜ້າ​ດິນແລະ​ດຽວ​ນີ້​ກາຍ​ເປັນຂີ້​ຕົມ,
ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ອາດ​ຍ່າງ​ໄປ​ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ຂັບ​ລົດ​ແທ​ຣັກ​ເຕີ​ຣ໌ ໄປ​ທີ່​ນັ້ນ ເພື່ອ​ເກືອງົວ.

ທ່ານ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ ອົດ​ກັ້ນມາ​ໂດຍ​ຕະ​ຫຼອດ
ສະ​ນັ້ນກໍ​ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາຈະ​ສາ​ມາດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ້​ຕໍ່​ໄດ້, ປູກ​ຝັງ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ
​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລຸ້ນ​ທີ 5 ແລະ​ກໍ​ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ສາ​ມາດ​ສືບ​ສານ​ແບບ​ນີ້​ຕໍ່​ໄປ.
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກເລີກ​ລົ້ມ​, ບາງ​ຄັ້ງ​ບາງ​ຄາວກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກວ່າ ຢາກ​ຈະ​ເຊົາ, ແຕ່ກໍ
​ບໍ່ຢາກເຊົາ. ບາງ​ເທື່ອ​ມັນ​ກໍເຮັດໃຫ້ທໍ້ແທ້ໃຈ​ ທັງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ແລະ​ຮ່າງ​ກາຍ.”

ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ສຸດ​ທ້ອງ​ຂອງທ່ານ ກາຍ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຕາມ​ຮອຍ​ຂອງ​ເພິ່ນຢູ່. ດ້ວຍ​ການ
​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ບາງ​ສ່ວນ ແລະ​ອາ​ກາດ​ກໍ​ດີ​ຂຶ້ນ, ທ່ານ ເກ​ສ​ເລີ​ຣ໌ ຈະສາ​ມາດທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຊີ​ວິດ​
ເພິ່ນ​ຄືນ​ໃໝ່, ແຕ່​ເພິ່ນ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 2 ປີ ຫຼື ດົນ​ກວ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຮ່​ນາ​
ຂອງ​ເພິ່ນ​ກັບ​ຄືນສະພາບເດີມ​ໄດ້.

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