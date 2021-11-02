ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ໄດ້ສະ
ແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງ” ກ່ຽວກັບລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າກຳລັງຂອງ ເອທິໂອເປຍຈາກຂົງເຂດ
ທິເກຣ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປເຂດແດສຊີ (Dessie) ກົມບອລຈາ (Kombalcha) ຊຶ່ງເປັນສອງ
ເມືອງຢູ່ໃນຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ ອໍາຮາຣາ (Amhara.)
ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນທວິດເຕີວ່າ “ທຸກພັກຝ່າຍທັງໝົດຕ້ອງຢຸດ ເຊົາການປະຕິບັດ
ງານທາງທະຫານ ແລະເລີ້ມການເຈລະຈາຢຸດຍິງຂຳກັນ ໂດຍປາດສະ ຈາກເງື່ອນໄຂ
ລ່ວງໜ້າໃດໆ ໝົດ.”
ລັດຖະບານເອທິໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງຂອງພວກທິເກຣ ໃນວັນຈັນວານ ນີ້ວ່າໄດ້ປະ
ຕິບັດງານການສັງຫານ ແລະທຳລາຍຊັບສິນໃນລະດັບກວ້າງໃຫຍ່.
“ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ກຸ່ມແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຫລື TPLF ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ເມືອງກົມ
ບອລຈາໃນຕອນກາງຄືນສັງຫານຊາວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ
ລັດຖະບານກາງ, ທ່ານເລີແຈສຊີ ຕູຕູ (Legesse Tutu) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງສະບັບນຶ່ງ
ທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນການຖະແຂງຂ່າວຂອງຟານາ (Fana) ຊຶ່ງເປັນອົງການສື່ມວນຂົນຂອງລັດ.
ວີໂອເອ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໄດ້ຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງ ລັດຖະ ບານທີ່ວ່າ
ນັ້ນ. ຄຳຮ້ອງຂໍໄດ້ສົ່ງໄປຍັງທ່ານນາງບິລແລນ ເຊຢູມ (Billene Seyoum) ໂຄສົກຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີທາງໂທລະສັບທີ່ສົ່ງຜ່ານດາວທຽມ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍ
ໃຫ້ຮູ້ສະຖານທີ່ນັ້ນ ໂຄສົກຂອງ TPLF, ທ່ານເກຕາຈູ ຣີດາ (Getachew Reda) ໄດ້ປະ
ຕິເສດການກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານວ່າ ພົນລະ ເຮືອນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ. ທ່ານກ່າວວ່າກຳ
ລັງທິເກຣ “ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສັງຫານ ຊາວໜຸ່ມ” ແລະວ່າບໍ່ໄດ້ມີການຕ້ານຢັນໃດໆ ຢູ່
ເມືອງກົມບອລຈາ.”
ນາຍພົນຊາດການ ເກກຣີເທັນເຊ (Gen. Tsadkan Gegretensae) ສະມາ ຊິກຄົນນຶ່ງ
ຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງຂອງກຳລັງທະຫານທິເກຣ ກ່າວໃນວັນ ຈັນວານນີ້ວ່າ ລັດ
ຖະບານບໍ່ໃຫ້ທາງເລືອກແກ່ທິເກຣ ມີແຕ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເທົ່ານັ້ນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ