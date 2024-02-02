ສະຫະລັດພວມສຳຫຼວດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ອາດຈະເປີດສະຖານກົງສຸນຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ອີງຕາມເອກກະສານຍຸດທະສາດ ທີ່ຫາກໍມີການເປີດເຜີຍ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການໃຫ້ສັນຍານ ເຖິງການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດໄປສູ່ການພົວພັນແບບຈຳກັດກັບອຳນາດການປົກຄອງທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ທາງດ້ານຄວາໝັ້ນຄົງ ການເມືອງແລະເສດຖະກິດ ຫຼາຍຢ່າງ.
“ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງກົງສຸນ ແບບທີ່ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນ ພວກເຮົາຍັງສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ວຽກງານ ຂອງທູດພິເສດປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໂຕປະກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງແບບບໍ່ເປັນທຳ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດຮ່ວມ ສຳລັບປະເທດອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນຕຸລາປີ 2023.
ໃນການແຕກຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ສະຫະລັດໄດ້ປິດສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງການສິ້ນສຸດລົງໃນການພົວພັນທາງດ້ານທະຫານ ແລະການເມືອງກັບອັຟການິສຖານ.
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