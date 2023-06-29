ນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທ່ານແດນຽລ ກຣິສເຕັນ
ບຣິງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານຄາດວ່າ ຈະມີການເປັນພາຄີທີີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອິນເດຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ຈີນໄດ້ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບດິນແດນຫລາຍແຫ່ງ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ສະຫະລັດແລະອິນເດຍ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າ “ເປັນພາຄີທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ” ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ວໍຊິງ ຕັນ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ແລະໄດ້ເນັ້ນ ໜັກເຖິງການຢຶດໝັ້ນໃນກົດໝາຍສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍທາງທະເລ ຮວມທັງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ສະຫະລັດໄດ້ມອງເຫັນ “ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ” ໃນການ ບີບບັງຄັບ” ຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເຂດນານນໍ້າ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ທ່ານກຣິສເຕັນບຣິງໄດ້ກ່າວຕໍ່ສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສາກົນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມນັກວິໄຈ ທີ່ວໍຊິງຕັນ.
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ອິນເດຍອາດມີບົດບາດເພີິ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນຫຼືບໍ່ ທ່ານກຣິສເຕັນບຣິງກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ຈະມີການຮ່ວມມືເພີິ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງກຸ່ມອຳນາດ ຢູ່ຂົງເຂດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະຫະລັດ ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຄວດ.