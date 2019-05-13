ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນຄາດວ່າ ຈີນ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການ
ຂຶ້ນພາສີສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ນ
ພາສີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ ທີ່ນຳເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ.
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ແລຣີ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທ
ລະພາບ ຟັອກສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ທັງສອງຝ່າຍຈະປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”
ຈາກສົງຄາມການຄ້າທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນສອງປະ
ເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ໃນ ສະຫະລັດ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ບາງທີຜູ້ທີ່ຈະໄດ່ຮັບພາລະໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ” ອາດຈະ
ແມ່ນຊາວນາ ຜູ້ທີ່ຂາຍເມັດໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ສາລີ ແລະ ເຂົ້າເບລໃຫ້ ຈີນ. ແຕ່ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ “ໄດ້ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍ
ການສົ່ງອອກ” ດ້ວຍເງິນອຸດໜູນ 12 ຕື້ໂດລາ ແລະ ວ່າ “ຈະເຮັດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຖ້າພວກ
ເຮົາຈຳເປັນ ແລະ ຖ້າຕົວເລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຂາດໄປ.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ນພາສີຫຼາຍກວ່າສອງທົບ ຕໍ່ສິນຄ້າມູນຄ່າ 200
ຕື້ໂດລາຂອງ ຈີນ, ເປັນການຂະຫຍາຍຈາກ 10 ເປີເຊັນ ຫາ 25 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກໍຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕື່ມເພື່ອເກັບພາສີສິນຄ້າມູນຄ່າ 300 ຕື້ໂດລາຂອງ ຈີນ,
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ຄຸດໂລ ຈະໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ທີ່ຈະຮູ້ສຶກເຖິງ
ຜົນກະທົບຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພາສີນັ້ນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈີນ ໄດ້ເກັບພາສີສິນຄ້າ ສະຫະລັດ
110 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະທຳການຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການຂຶ້ນ
ພາສີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ຂອງທ່ານທຣຳ ແນວໃດ.
ການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ສອງມະຫາອຳນາດເສດຖະກິດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນ
ຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ແລະ ສະຫະລັດ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຢຸດໄວ້ອີກເທື່ອນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນສຸກແລ້ວນີ້ ໂດຍບໍ່ມີການ
ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ.
ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ, ການເຈລະຈາຄັ້ງນີ້ມີ
ຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານັ້ນແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ທຳການ
ເຈລະຈາດັ່ງກັບ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ແນະນຳໃຫ້.”
ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການຄ້າຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
G20 ຢູ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້.
ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການກ່າວອ້າງຂອງ ສະຫະລັດ
ອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ຈີນ ໄດ້ປ່ຽນທ່າທີ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນ ໃນການເຈລະຈາກ່ອນ
ໜ້ານີ້, ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກເຈລະຈາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ “ກ່ຽວກັບ ຫົວເລື່ອງດຽວກັນອີກ
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.”
ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າຈະລືມເລື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້: ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໃຫຍ່, ມີຂອບເຂດ
ແລະ ຂະໜາດທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ ທີ່ທັງສອງປະເທດ ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງ
ໄດ້ຜ່ານຜ່າຫຼາຍບັນຫາ. ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ, ການຄ້າຂາຍກັບ ຈີນ ແມ່ນບໍ່ຍຸດ
ຕິທຳ, ບໍ່ມີການຕອບແທນກັນ, ບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງກັນໃນຫຼາຍກໍລະນີ ທັງ ຜິດກົດໝາຍນຳ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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