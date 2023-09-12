ວໍຊິງຕັນ ຄາດວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ຈະຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໃນ ສະຫະລັດ ກ່ອນທ້າຍປີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNGA) ໃນອາທິດໜ້າ ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດໜ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ວ່າມັນຈະເປັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ບາງເທື່ອກ່ອນທ້າຍປີນີ້, ມັນຍັງເປັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ ບລິງເຄັນ ຈະຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຫວັງ ຢີ ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນສະຫະລັດ.”
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal, ໄດ້ອ້າງເຖິງການລາຍງານສັ້ນຂອງຄົນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກລາຍງານເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈີນ ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງຮອງປະທານປະເທດ ທ່ານ ຮານ ເຊັງ ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ, ແທນທີ່ຈະສົ່ງທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໃນການເດີນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າມາ ສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານກ່ອນໜ້ານີ້.
ການເຕົ້າໂຮມກັນປະຈຳປີຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກຈະມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈທີ່ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ໃນ ອິນເດຍ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງ “ພົບກັບເພິ່ນໃຫ້ໄດ້.”