ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະລົບລ້າງ ໂຄງການວີຊາ ແກ່ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ

ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງເລື່ອນເວລາ ແລະມີແຜນທີ່ຈະຍົກເລີກ ໂຄງການໃຫ້ວີຊາ ແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງບໍລິສັດຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ.
ໂຄງການໃຫ້ວີຊາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Oba-
ma ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ວີຊາຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 30 ເດືອນ ເພື່ອຕັ້ງແລະບໍລິ
ຫານງານໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າດຳເນີນງານໄດ້.
ບໍລິສັດນຳໜ້າທີ່ສຳຄັນໆໃນອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນຢ່າງແຂງຂັນໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການວີຊາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຂົ້າມາຕັ້ງບໍລິສັດໃນສະຫະລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຕື່ມ. ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ຄາດຄະເນວ່າ ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ
ເກືອບ 3,000 ຄົນ ສາມາດໄດ້ຮັບວິຊາດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ ລະປີ.
ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ໂຄງການວີຊາເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ ຈະເລີ້ມເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນອາ
ທິດໜ້ານີ້ ແຕ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຈະອອກປະກາດໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ ເລື່ອນເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການນຳໃຊ້ກົດລະບຽບຜູ້ ປະກອບທຸລະກິດ
ສາກົນ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 14 ເດືອນມີນາ ປີ 2018.
ຮ່າງຄຳປະກາດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີແນັດ ໂດຍຫ້ອງການຈົດທະບຽນລັດ
ຖະບານກາງ ກ່າວວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ມີແຜນການທີ່ຈະລົບ
ລ້າງກົດລະບຽບນີ້ ແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນກ່ອນຈະອອກການ
ຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດອາເມຣິກາ ຢູ່ໃນປະເທດໄດ້
ເພື່ອຂໍຕໍ່ວີຊາຄືນໃໝ່ອີກ 30 ເດືອນ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີເງິນ 250,000 ໂດລາ ໃນການ
ລົງທຶນທັງໝົດ ຫລືຊະນະ 100,000 ໂດລາ ຂອງທຶນລັດຖະບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ຂໍ້ສະເໜີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານຂອງສະມາຄົມ ການສ່ຽງໃນການລົງທຶນທາງທຸລະກິດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Bobby Franklin ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານແມ່ນເປັນທີ່ “ຜິດ
ຫວັງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ Franklin ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວໂລກ ພາກັນເຮັດທຸກ
ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະເກັບຮັກສາບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນ
ເຂົ້າມາປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສ້າງສາ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍລິ ສັດນະວັດຕະກຳເຫຼົ່ານັ້ນ
ເຕີບໂຕ. ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາກຳລັງໃຫ້ສັນຍານເຖິງ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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