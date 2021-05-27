ສຫລ ຄາດວ່າ ຈະຍ້າຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ທີ່ມີລຳດຽວເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ໄປເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ຄາດວ່າ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຈະອະນຸມັດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ມີລຳດຽວເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກໄປຫາເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສອງທ່ານທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂຶ້ນ ຂອງກໍ່າປັ່ນ USS Ronald Reagan, ເຊິ່ງປະຈຳການຢູ່ໃນເກາະໂຢໂກຊູກະ (Yokosuka) ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະປະຕິບັດງານຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ຈະໄປໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຖອນທະຫານຂອງສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ການຍ້າຍກໍາປັ່ນ USS Ronald Reagan ອາດໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ມີກໍ່າປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການໃໝ່. ແຕ່ວ່າກຸ່ມປະຕິບັດການໂຈມຕີຂອງກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ HMS Queen Elizabeth ຂອງອັງກິດ, ເຊິ່ງເປັນກຳລັງທີ່ຮັບເອົາທະຫານມາຣິນຂອງສະຫະລັດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະເຮືອບິນອາຍພົ່ນລົບ F-35 ຂອງກອງທັບມາຣິນຫລື Marine Corps ຈຳນວນ 10 ລຳ ດຽວນີ້ກຳລັງເດີນທາງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ອີງຕາມຂ່າວອົງການຂ່າວ USNI News, ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກຸ່ມປະຕິບັດການໂຈມຕີຂອງກໍ່າປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ເປັນກອງບິນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ປະຈຳຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໄປປະຕິບັດງານຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງນັບແຕ່ປີ 2003 ມາ, ເມື່ອກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Kitty Hawk, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນກໍ່າປັ່ນທີ່ປົດປະຈໍາການແລ້ວ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງອາກາດແກ່ສົງຄາມໃນອີຣັກ.
ທໍານຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວເລື້ອຍໆວ່າ ຕົນກຳລັງເອົາໃຈໃສ່ພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດປີ 2018, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ເກືອບທຽບເທົ່າກັນກັບຈີນ ແລະຣັດເຊຍນັ້ນ ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບນຶ່ງຂອງຕົນ.
ແຕ່ການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາວ່າສະຫະລັດຈະຖອນທະຫານຂອງຕົນ ອອກຈາກອັຟການິສະຖານ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສືບຕໍ່ປະຈໍາຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງອາກາດເພີ່ມເຕີມ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Ronald Reagan ຈະໄປແທນກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Dwight D. Eisenhower, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ໄປປະຕິບັດງານມາໄດ້ສາມເດືອນກວ່າແລ້ວ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Dwight D. Eisenhower ຈະຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວດົນປານໃດ ຫລັງຈາກກໍາປັ່ນທີ່ໄປປ່ຽນໄດ້ໄປເຖິງແລ້ວ.