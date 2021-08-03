ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍສິດ ໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບ ອັຟການິສຖານ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນ ສຫລ ເພີ້ມຂຶ້ນ

ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຕົນ ກຳ ລັງຂະຫຍາຍສິດໃນການຍົກຍ້າຍຊາວອົບພະຍົບຈາກອັຟການິສຖານຜູ້ທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແກ້ແຄ້ນຂອງພວກຕາລີບານຍ້ອນມີການພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງສະຫະລັດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ, ພາລະກິດດ້ານການທະຫານຂອງອົງການເນໂຕ້, ຫຼືສື່ມວນຊົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ (Antony Blinken) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດມີ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດຕໍ່ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບພວກເຮົາ; ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານກ່າວວ່າຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ສາກົນຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ “ກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງຮຸນແຮງ, ຖືກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຫຼືການແກ້ແຄ້ນຄືນທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກຂະນະທີ່ກຳລັງທະການປະສົມກໍາລັງຖອກອອກຈາກປະເທດໄປ.”
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດກໍາລັງຢຸດເຊົາການໃຫ້ທະຫານປະຈໍາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານພາຍຫຼັງໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ເກືອບ 20 ປີ.
ທ່ານບລິງເກັນ ຍອມຮັບວ່າໂຄງການທີ່ຂະຫຍາຍອອກເປັນ “ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການທູດ, ການຂົນສົ່ງ ແລະດ້ານການຈັດຕັ້ງດໍາເນີນເອກະສານຫລາຍ,” ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານອັຟການິສຖານຂອງພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈິງຈັງ.”
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ການເຂົ້າເຖິງໂຄງການຮັບເອົາຊາວອົບພະຍົບຂອງສະຫະລັດ“ ເປັນກົນໄກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້” ແລະເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບລະດັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ.