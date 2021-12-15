ສະຫະລັດ ກຳລັງພິຈາລະນາ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອກົດດັນ ລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະພິຈາລະນາການໃຊ້ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ມຽນມາ ເຊິ່ງ 10 ເດືອນຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານໂດຍທະຫານນັ້ນ “ວິກິດການແມ່ນມີແຕ່ສືບຕໍ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.”
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຄຽງຂ້າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ ທ່ານ ໄຊຟຸດດິນ ອັບດຸລລາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລຳເປີ ນັ້ນ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການດຳເນີນການທີ່ມີເປົ້າໝາຍໂດຍປະເທດໃດນຶ່ງ ຫຼື ການປະຕິບັດການຮ່ວມກັນຈະ “ກົດດັນລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວເພື່ອນຳເອົາປະເທດນັ້ນກັບເຂົ້າມາສູ່ເສັ້ນທາງປະຊາທິປະ ໄຕ.”
ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຫຼາຍອັນ, ລວມທັງການສິ້ນສຸດຄວາມຮຸນແຮງ, ການປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສຳລັບບັນດາພະນັກງານມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າ, ອາຊຽນ ມີແຜນການທີ່ສອດຄ່ອງກັນ 5 ຈຸດ ທີ່ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ລົງນາມ. ແຜນການນັ້ນຕ້ອງຖືກນຳມາປະຕິບັດ.”
ທ່ານ ໄຊຟຸດດິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນ ມຽນມາ ຈະເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງວາລະແຜນການ ເວລາທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ປະຊຸມກັນໃນເດືອນໜ້າ ແລະ ວ່າແຜນການທີ່ມີລາຍລະອຽດກວ່າເກົ່າສຳລັບແຜນງານນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານໄດກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄວນພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຈະເປັນບາດກ້າວຕໍ່ໄປທີ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາມີແຜນການທີ່ສອດຄ່ອງກັນ 5 ຈຸດ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ເວລາໃດທີ່ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຕ້ອງຖືກບັນລຸ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ. ສະນັ້ນ, ການອະທິບາຍບາດກ້າວທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງເປັນວັນ ແລະ ຜົນທີ່ອອກມານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນຈະເປັນລະດັບທີ່ສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ ແລະ ບັນລຸໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ໄຊຟຸດດິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະດຳເນີນການ, ໂດຍກ່າວຢໍ້າເຖິງຜົນກະທົບທີ່ກະຈາຍໄປສູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງ ມຽນມາ ເຊັ່ນອົບພະຍົບຊາວ ໂຣຮິງຢາ ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຖືກຮັບເອົາໂດຍ ບັງກລາແດັສ ແລະ ມາເລເຊຍ.
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