ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນ ອອກຈາກສະໜາມບິນກາບູລ ຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການລົບກວນ ຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ

ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານ “ດຳເນີນໄປໂດຍປາດສະຈາກ
ການລົບກວນ” ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ປະເທດອັຟການິສ ຖານ ຫຼັງ
ຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກຈະຫຼວດ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ ລັດຄົນ
ນຶ່ງກ່າວອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ຈະຫຼວດໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍລະບົບ ປ້ອງກັນລູກ
ສອນໄຟ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ (Jen Psaki) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ ການວ່າ ປະ
ທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ຊາບເຖິງການໂຈມຕີ ແລະ “ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ
ຢັນເຖິງຄຳສັ່ງໃໝ່ຂອງທ່ານວ່າ ໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການ ເພີ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດ ຕໍ່ການ ປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນກຳລັງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໜ້າດິນ.”
ສະຫະລັດກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ການຍົກຍ້າຍອອກຈາກກາບູລເສັດສິ້ນລົງ ກ່ອນເສັ້ນ
ຕາຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ແລະທ່າມກາງສະຖານະການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ພວມ
ຊຸດໂຊມລົງ ຮວມທັງການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຢູ່ນອກ ສະໜາມບິນໃນວັນພະຫັດແລ້ວ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ມີຊາວອັຟການິສຖານ ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 169 ຄົນ ແລະສະມາຊິກທະຫານ
ສະຫະລັດ 13 ຄົນ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ຍັງສືບສວນກ່ຽວກັບລາຍງານການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ຫຼັງ
ຈາກການປະຕິບັດງານໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລົບລ້າງ
ການຂົ່ມຂູ່ ຂອງ “ກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ” ຫຼື ISIS-K ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ
ຮາມິດ ກາຣໄຊ (Hamad Karzai.)
“ພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ ໂດຍການທີ່ອາດຈະມີການເສຍຊີວິດໃດໆກໍ
ຕາມຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງກັບຕັນ ບິລ ເອີບານ (Bill Urban)
ໂຄສົກກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ
ການ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້.
ກັບຕັນເອີບານ ກ່າວວ່າ ຜົນຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຍັງກຳລັງຊັ່ງຊາຢູ່ ແລະລະ
ເບີດທີ່ຕິດຕາມາ “ອາດເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດເພີ້ມ. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະ ແຈ້ງວ່າມີຫຍັງ
ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະພວກເຮົາກຳລັງສືບສວນຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມນິວຢອກທາຍມ໌ (The New York Times) ການໂຈມ
ຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືການລະເບີດທີ່ຕິດຕາມມາ ໄດ້ສັງຫານ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍ
ເຖີງເກົ້າຄົນ ຮວມໃນນັ້ນ ມີພວກເດັກນ້ອຍນຳ.
ນາງດີນາ ໂມຮຳມາດີ (Dina Mohammadi) ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວພີ່ນ້ອງຂອງນາງ ທີ່
ພັກພາອາໄສຢູ່ໃນຕຶກ ແລະຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຮວມທັງພວກເດັກ ນ້ອຍ ອີງຕາມ
ອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ນາງບໍ່ສາມາດບອກຊື່ ແລະອາຍຸຂອງ ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ
ໂດຍທັນທີ.
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