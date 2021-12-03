ສະຫະລັດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະການາດາ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະອົງການຕ່າງໆຂອງເບລາຣຸສ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າລັດຖະບານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ “ຍັງສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີປະຊາທິປະໄຕ ສິດທິມະນຸດ ແລະຫຼັກການຂອງສາກົນ ແລະການກົດຂີ່ຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວເບລາຣຸສ ທັງຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ສະຫະລັດໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ 32 ຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຮວມທັງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີອາເລັກຊານເດີ ລູກາເຊັງໂກ. ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງໄດ້ມີລົງໂທດ ຕໍ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານລູກາເຊັງໂກ ທ້າວດະມີຕຣີ ນຳດ້ວຍ.
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບ ໃນຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານເບລາຣຸສ ທີ່ຈະກູ້ຢືມເງິນ.
ທ່ານລູກາເຊັງໂກ ໄດ້ທຳການປາບປາມ ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ນັບແຕ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງສະຫະລັດແລະສະຫະພາບຢູໂຣບກ່າວວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການກ່າວຫາວ່າ ເບລາຣຸສ ໄດ້ໃຊ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເປັນເຄື່ອງມືທາງການເມືອງ ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນໂປແລນ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ “ການເອົາມາດຕະການໃນມື້ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັດສິນໃຈອັນແນ່ວແນ່ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະດຳເນີນການທ່າມກາງການປະເຊີນໜ້າກັບອຳນາດການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນທີ່ໄດ້ທຳການກົດຂີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວເບລາຣຸສ ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ ແລະສືບຕໍ່ສວຍໃຊ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຊອກສະແຫວງຫາການດຳລົງຊີວິດແບບມີອິດສະຫຼະພາບໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການສວຍໃຊ້ຂອງອຳນາດການປົກຄອງລູກາເຊັງໂກພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຈາກປະເທດຕ່າງໆໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ບົງການ ໃນການລັກລອບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ທີ່ຕິດກັບປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ສ່ວນການລົງໂທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ພົວພັນກັບວິກິດການພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ພ້ອມໆກັບສອງສາຍການບິນ ຄືສາຍການບິນ ເບລາເວຍຂອງລັດຖະບານ ແລະສາຍການບິນ Cham Wings ຂອງຊີເຣຍ ທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບກ່າວວ່າຂົນພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຍັງເບລາຣຸສ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິກິດການຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
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