ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນມີກັນ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຮວມທັງໂບດແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງນ້ອຍໆທີ່ລັດເທັກຊັສ. ບໍລິສັດທະນາຍຄວາມທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ລັດອິລລີນອຍ ທີ່ເຮັດວຽກກັບພວກເດັກນ້ອຍພິການ.
ອົງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງທຸລະກິດແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຫຼາຍພັນແຫ່ງໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ແລະຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທາງອິນເຕີແນັດຈາກຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຢູໂຣບ ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີອາຊະຍາກອນ 11 ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແຜນການເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ໄດ້ສົ່ງມາລແວ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ GozNym ໄປໃສ່ຄອມພິວເຕີ້ 41 ພັນໜ່ວຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອລັກເອົາເງິນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ໄປຈາກບັນຫາທະນາຄານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກໄອຍະການ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຕາໜ່າງດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນອົງການອາຊະຍາກຳ “ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງສູງ” ທາງອອນລາຍ ໂດຍທີ່ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີບົດບາດໜ້າທີ່ພິເສດ.
ທ້າວອາເລັກຊານເດີ ໂກໂນໂວລັອບ ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການປະຕິບັດງານ. ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຈາກປະເທດຈໍເຈຍ ອາຍຸ 35 ປີ ເປັນຜູ້ປະກອບທີມງານ ກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ້ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມອາຊະຍາກຳໃຕ້ດິນທີ່ປາກພາສາຣັດເຊຍ.
ທ້າວວລາດີເມຍ ກໍຣິນ ນັກຂຽນໂປຣແກຣມພາສາຣັດເຊຍ ແມ່ນຫົວກະທິທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມາລແວ GozNym. ສ່ວນຊາວຣັດເຊຍອື່ນໆອີກ 4 ຄົນ ແມ່ນມີບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາຕ່າງຫາກ.
ສ່ວນ “casher” ຄົນບຸລກາເຣຍແມ່ນມີໜ້າທີ່ໃນການເຊັນເຂົ້າຫຼືລັອກອິນ ຈາກຊື່ທີ່ລັກມາໄດ້ໂດຍ GozNym ເພື່ອໂອນເງິນແບບຜິດກົດໝາຍຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ ໄປເຂົ້າບັນຊີທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມຢູ່.
ແລະທ້າວເກັນນາດີ ກັບການັອຟ ທີ່ເປັນຄົນຢູເຄຣນ ອາຍຸ 36 ປີນັ້ນ ແມ່ນເປັນຜູ້ບໍລິຫານຕາໜ່າງ Avalanche ຊ່ອງເປັນບ່ອນທີ່ມີການນຳໃຊ້ມາລແວ 20 ກວ່າຊະນິດ ຮວມທັງ GozNym ກ່ອນທີ່ຈະຖືກທັບມ້າງໃນທ້າຍປີ 2016.
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