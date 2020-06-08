ທູດພິເສດ ຂອງສະຫະລັດ ສົນທະນາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດ (Zalmay Khalilzad), ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ ໄດ້ພົບປະກັບພວກຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນກາຕາ ເພື່ອທົບທວນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບກຸ່ມກະບົດອິສລາມທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ້ງກັນທີ່ແກ່ຍາວມາເກືອບຮອດສອງທົດ ສະວັດແລ້ວ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ໃນຂະນະທີ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງການປະຊຸມໃນວັນອາ ທິດວານນີ້ຢູ່ໃນນະຄອນໂດຮາຂອງກາຕານັ້ນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄາລີລ ຊາດ ມີນາຍພົນສກອດ ມີລເລີ (Scott Miller), ຜູ້ບັນຊາການທະຫານນາໆ ຊາດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຕິດຕາມໄປນໍາ.
“ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໂອ້ລົມກັນເຖິງການປ່ອຍຕົວພວກຊະເລີຍຢ່າງໄວວາແລະເປີດ ການເຈລະຈາພາຍໃນອັຟການິສຖານຂຶ້ນ, ນອກຈາກບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນອັນອື່ນໆ ແລ້ວ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen) ທີ່ເວົ້າຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ການເມືອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ນະຄອນໂດຮາ.
ທ່ານຊາຮີນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ມູລລາ ອັບດູລ ການີ ບາຣາດາ (Mullah Abdul Ghani Baradar) ຮອງຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຝ່າຍການ ເມືອງໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນໃນການເຈລະຈາໃນວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານໃຫ້ຄໍາ ເຫັນວ່າ ທູດພິເສດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກາຕາ, ທ່ານ ມຸດລັກ-ອາລ ກາຕານີ (Mutlaq al-Qahtani) ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ຢູ່ໃນການປະກາດກ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ “ຈຸດເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍ” ຂອງການເດີນທາງຂອງທ່ານ ຄາລີລ ຊາດ ຈະແມ່ນເພື່ອ “ເອົາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ຂອງອັຟ ການິສຖານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ມີການເຈລະຈາ ພາຍໃນອັຟການິສຖານ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງສະດວກດີ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດເພີ້ມ