ຢູ່ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຕິເບດ ທີ່ດົນໆມີຂຶ້ນເທື່ອນຶ່ງ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະ
ລັດ ປະຈຳປະເທດຈີນ ທ່ານແທຣຣີ ແບຣສຕາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການສົນທະນາທີ່ສຳຄັນ ກັບຜູ້ນຳສາສະໜາພັດຖິ່ນ ທິເບດ ອົງດາໄລ ລາມາ, ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງໂຄສົກປະຈຳສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແບຣນສແທັດ ຍັງໄດ້ “ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບລັດ
ຖະບານ ຈີນ ທີ່ແຊກແຊງເສລີພາບຂອງຂອງຊາວທິເບດທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະປະຕິບັດສາສໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ”, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສະຖານທູດ.
ທູດ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ມີມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ສາມາດເຂົ້າ
ໄປຂົງເຂດທິເບດປົກຄອງຕົນເອງ ຫຼື TAR ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
ຈີນ ໄດ້ຫ້າມຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປໃນ ຕິເບດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານັກຂ່າວ
ແລະ ນັກການທູດ. ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍ ລັດທະບານພາກ
ພື້ນ ຕິເບດ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ທ່ານແບຣສແທັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະ
ຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນທາງສາສໜາ ແລະ ວັດທະນາທຳ, ຮວມທັງພະລາດຊະວັງ ໂປຕາລາ,
ວັດ ຈັອກຮັງ, ນໍຣບູລິງກາ ແລະວັດເຊີຣາ ຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງ ລາຊາ ຂອງ ຕິເບດ. ທ່ານຍັງ
ໄດ້ພົບບັນດາຜູ້ນຳອາວຸໂສທາງສະສະໜາ ແລະວັດທະນາທຳ ຂອງ ຕິເບດ, ອີງຕາການ
ກ່າວຂອງ ສະຖານທູດ.
ນອກຈາກ ຕິເບດ ແລ້ວ, ທ່ານ ແບຣນສແທັດ ຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ຈິງໄຮ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້
ຄຽງ. ຈິງໄຮ ແມ່ນເຂດວັດທະນາທຳດັ້ງເດີມຂອງ ທິເບດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າອຳໂດ ແລະ ເປັນ
ບ່ອນເກີດຂອງອົງດາໄລ ລາມະ ຜູ້ນຳສາສໜາພຸດພັດຖິ່ນ ຕິເບດ.
ລັດຖບານ ຈີນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ໄດ້ວາງມາດ
ຕະການຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດ ໃນການປະຕິບັດສາສໜາ ແລະວັດທະນາທຳຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງ
ກ່າວ. ແຕ່ວ່າ ປັກກິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຊາວສ ຕິເບດ ໄດ້ມີສິດ ເສລີພາບຢ່າງແຜ່ກວ້າງ
ແລະ ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ.
ກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ນັ້ນໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ
ທ່ານລູ ກັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ ແບຣສແທັດ ເພື່ອເປັນພິຍານ ກ່ຽວກັບ
“ການປ່ຽນແປງທີ່ສະເທື່ອນໂລກ ໃນການຜະລິດຜົນ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການປົດປ່ອຍຢ່າງສັນຕິຂອງ ຕິເບດ ກວ່າ 60 ປີກ່ອນ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ແບຣນສແທັດ ໄປ ຕິເບດ ແມ່ນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 4 ປີ ທີ່
ທູດພິເສດ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ການຢ້ຽມາຢາມທີ່ດົນໆເກີດ
ຂຶ້ນເທື່ອນຶ່ງໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ຕິເບດ ແລະ ແຂວງ ຈິງໄນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ຈາກວັນທີ 19 ຫາ 25 ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້.
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