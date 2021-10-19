ຫົວໜ້າທູດພິເສດ ຂອງສະຫະລັດ ປະຈໍາອັຟການິສຖານ ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ

ຫົວໜ້າທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດປະຈໍາອັຟການິສຖານທ່ານຊາລເມ ຄາລິລຊາດ (Zalmay Khalilzad), ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ, ພາຍໃນບໍ່ເຖິງສອງເດືອນຫລັງຈາກການຖອນກຳລັງທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ປະ ກາດການລາອອກຂອງທ່ານຄາລິລຊາດໃນຖະແຫລງການເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ນັກການທູດທ່ານນີ້ ຈະຖືກແທນທີ່ໂດຍຜູ້ຮອງຂອງທ່ານ ນັ້ນຄືທ່ານໂທມັສ ເວັສ໌ທ (Thomas West).
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເພື່ອຊາວອາເມຣິກັນມາຫລາຍທົດສະວັດ,” ທ່ານບລິງເກັນກ່າວ.
ທ່ານຄາລິລຊາດ ເຄີຍເປັນທູດພິເສດສະຫະລັດ ປະຈໍາອັຟການິສຖານໃນຊ່ວງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ໃນທັງສະໄໝ ປະທານາທິບໍດີທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເຄີຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເອກອັກຄະລະຊະທູດສະຫະລັດປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອີຣັກ ແລະອັຟການິສຖານ ພາຍໃຕ້ອະດີດປະທາ ນາທິບໍດີທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ດັບເບລຢູ ບູສ (George W. Bush).
ທ່ານຄາລິລຊາດ, ຜູ້ເຊິ່ງເກີດຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຕ້ອງຕິ ຈາກບົດບາດຂອງຜູ້ນໍາ ໃນການເຈລະຈາກັບກຸ່ມຕາລິບານ ແລະລັດຖະ ບານອັຟການິສຖານ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃນປີ 2018.
ທ່ານຄາລິລຊາດບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການໄກ່ເກ່ຍ ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງລັດຖະບານຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແຕ່ໄດ້ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລິບານ ແລະສະຫະລັດ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2020, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການຖອນກໍາລັງທະຫານສະຫະລັດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງກໍາລັງສະຫະລັດຖອນໂຕອອກຈາກປະເທດອັຟການິສຖານປີນີ້, ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດເມືອງຕ່າງໆທົ່ວອັຟການິດສະຖານຢ່າງໄວວາ, ອັນນໍາໄປສູ່ການຫລົ້ມສະຫລາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມໄວຂອງການຢຶດຄອງປະເທດ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ໃນການຖອນກໍາລັງທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຊາວອາເມຣິກາຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານຫລາຍພັນຄົນທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫລືອສົງຄາມຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນພະຍາຍາມໜີອອກຈາກປະເທດໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານບລິງເກັນ, ທ່ານຄາລິລຊາດຍອມຮັບວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໄກເກ່ຍໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການຄອງອໍານາດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລິບານ ແລະລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດໃນນະ ຄອນຫລວງກາບູລ.
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