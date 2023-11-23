ທ່ານນາງຊິນດີ ດາຍເອີີ້ (Cyndy Dyer) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮັບຜິດຊອບໃນການສິ້ງຊອມແລະປາບປາມການຄ້າມະນຸດມີແຜນການທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງກຳປູເຈຍ ເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປາບປາມ ການຫຼອກລວງທາງໄຊເບີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ມີຊີວິດຄ້າຍຄືກັນກັບຂ້າທາດ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນພະນົມເປັນທີ່ຫາກໍສິ້ນສຸດລົງເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂອງທ່ານນາງດາຍເອີ້ “ຈະໃຊ້ເປັນໂອກາດໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະປະສານງານໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ” ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອອາທິດແລ້ວ.
ທ່ານນາງດາຍເອີ້ ໄດ້ພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍໆທ່ານ “ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເພື່ອການປະສານງານໃນອະນາຄົດແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ສຳຄັນສຸດ ຮວມທັງເພີ້ມການສືບສວນແລະການດຳເນີນຄະດີການປະຕິບັດງານຫຼອກລວງທາງໄຊເບີ້” ລາຍງານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກກ່າວ.
ບົດບາດຂອງກຳປູເຈຍ ໃນຖານະປະເທດເຈົ້າພາບ ຂອງການປະຕິບັດງານເພື່ອຫຼອກລວງທາງໄຊເບີ້ ແມ່ນເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນ ຢູ່ໃນສາກົນ. ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCHR ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານ ໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ໂດຍກະປະມານວ່າ ມີ 100,000 ຄົນໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ.