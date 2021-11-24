ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຢູ່ໃນເອທິໂອເປຍ ກໍາລັງແຊງໜ້າຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ນອງເລືອດມານຶ່ງປີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໃນການກ່າວກັບນັກຂ່າວ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ກັບມາຈາກ ການເດີນທາງໄປເອທິໂອເປຍ, ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດປະຈໍາເຂດແຫຼມຮອນອາຟຣິກາ ທ່ານເຈັບຟຣີ ເຟລຕ໌ແມນ (Jeffrey Feltman) ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະພະນັກງານທາງການທູດຄົນອື່ນໆ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານກາງເອທິໂອເປຍ ແລະກອງກໍາລັງທີ່ນໍາໂດຍແນວໂຮມປົດປ່ອຍຂອງປະຊາຊົນຊາວທິເກຣ ຫຼື TPLF. ແນວໂຮມ TPLF ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທິເກຣ ຫຼື TDF. ແຕ່ລັດຖະບານເວົ້າວ່າ TPLF ແມ່ນກຸ່ມ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານເຟລຕ໌ແມນ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່ຍອມຮັບວ່າທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນຍັງຄົງມີຄວາມພ້ອມ ໃນການປະທະກັນຫລາຍຂຶ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອເປຍ ທ່ານອາບີ ອາເມດ (Abiy Ahmed) ປະກາດອອກສື່ສັງຄົມໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະໄປທີ່ສະໜາມລົບເພື່ອນໍາພາກອງກໍາລັງດ້ວຍໂຕເອງ, ແລະທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມນໍາດ້ວຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກອງກໍາລັງທີ່ນໍາພາໂດຍ TPLF ຜູ້ທີ່ໄດ້ບຸກລົງມາທາງໃຕ້ໄປສູນະຄອນຫລວງ ອາດິສ ອາບາບາ, ໄດ້ຮັບລາຍງານໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງນຶ່ງ ເຊິ່ງປະມານ 220 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານເຟລຕ໌ແມນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຖອຍກຳລັງຂອງຕົນ ຈາກເຂດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມເພີ້ມຄວາມທະວີຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຫລັງຈາກການຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາຫລາຍກວ່ານຶ່ງປີ ອັນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຈໍານວນຫຼາຍແສນຄົນ ແລະປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ, ມັນຄວນເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ ມີຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂທາງທະຫານໄດ້ເລີຍ.”
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